Así cobran colegios concertados lo que no tienen derecho a facturar: "Si no se pagan esos servicios, no podríamos ofrecerlos"

El centro de educación concertada Maristas San José de León "cobra cuotas voluntarias a las familias como si fueran obligatorias". Así lo denuncia a Público A., madre de una de los estudiantes del colegio que prefiere mantener su nombre oculto. Esta madre critica la "desinformación" y "manipulación" de la que son víctimas los familiares: "Durante diez años, nos han engañado a todos los padres y hemos pagado 90 euros anuales en concepto de un seguro sin informarnos de su voluntariedad", dice.

El caso de este centro es sólo un ejemplo de los tantos de una práctica bastante extendida entre los colegios concertados, tal y como recoge el Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados. Para justificarse, A. cuenta que incluso la dirección del centro ha llegado a chantajearla: "No dicen que si no se pagaran esos servicios, no podrían ofrecerlos porque no están cubiertos por el concierto educativo".

En una conversación con este medio, explica que el colegio deLeón, igual que hace el resto de concertados, ofrece una cuota voluntaria que en su caso es de 54,10 euros mensuales, cifra que ella decidió pagar inicialmente. Sin embargo, a partir del año 2014 este importe pasó a desglosarse en dos cargos: uno de 46,10 euros por el concepto de "aportación voluntaria" y otro de nueve euros denominado "servicios complementarios".

Ante este cambio, A. y otras familias preguntaron personalmente al centro en qué consistían esos servicios. La respuesta fue la misma para todos: "Es la tarifa del seguro escolar obligatorio". Por lo que A., que confiaba en la intención y veracidad del colegio de su hija, siguió abonando la cuota con normalidad hasta 2018, cuando decidió dejar de contribuir con la tasa opcional.

"En el momento en que fui en persona a avisar para que dejaran de cobrarme, me regatearon varias veces. Nos trataban de convencer y nos decían que buscáramos otras fórmulas como pagar un mes sí y otro no. Y con algunos padres lo consiguieron", recuerda A.. Desde entonces, y a pesar de haber comunicado que quería dejar de pagar todo, el colegio le siguió pasando los nueve euros de cobro mensual. Una situación completamente anómala y que este madre no entendía, pues ella no había autorizado el pago de dicho importe.

"Cuando ya me harté y empecé a preguntar a la administración del colegio en base a qué consentimiento se tramitaban los cobros, ellos me respondían mandándome una copia de una domiciliación bancaria que firmé en 2016 para pagar material escolar por una cantidad de 28,50 euros", detalla perpleja. Como ha podido comprobar Público, la nota que les sirvió como coartada para seguir procediendo con las mensualidades sólo se refiere al curso 2015/2016.

"No existen otras autorizaciones, ni siquiera en las renovaciones de matrícula anuales; porque dejan de hacerse, casualmente, a partir de ese momento. Con todo, me siguen insistiendo en que yo misma di el visto bueno", añade A.. Es decir, la dirección siguió renovando automáticamente, año tras año, el cobro sin dar ninguna explicación más.

"Es una forma de que nadie se de cuenta ni pregunte. Como no nos dan información, asumimos que se debe seguir pagando. Pero es un engaño", reprocha. En los recibos, a los que ha tenido acceso este periódico, no vienen desglosadas las partidas. De modo que a las familias se les priva de poder contratar exclusivamente el seguro, que sólo cuesta unos 16 euros al año. O lo que es lo mismo, terminan abonando los gastos de servicios de información, mantenimiento, biblioteca o material común, que deben ser de acceso universal y gratuito en cualquier colegio concertado.

"Hay familias que han seguido pagando aun estando ambos progenitores en paro", narra A. con enfado. La Administración Pública exige que se informe del carácter voluntario de esas tarifas, pero, tal y como cuenta, "no lo han hecho hasta que lo he pedido repetidas veces".

Pero el del Marismas de León no es un caso aislado. El último informe sobre los precios de la concertada del curso 2022-2023 ofrece unos datos alarmantes sobre el mal uso de las cuotas en los colegios de copago.

Así, detalla que hasta un 44% de los colegios no entrega ninguna hoja de precios a las familias, mientras un 36% no plantea los precios de manera espontánea en las entrevistas, sino que deben ser ellas quienes pregunten por este aspecto. Algunas veces, teniendo llamar hasta en diez ocasiones para disponer de más información sobre las tarifas mensuales.