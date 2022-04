Días agitados en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (CODEM). Tras las elecciones del pasado 7 de abril, Iniciativa Enfermera, la lista que perdió los comicios, pretende iniciar trámites jurídicos para solicitar la repetición electoral a la vista de palmarias irregularidades durante la votación. Hay organizaciones que no dudan en tildar de "pucherazo" lo ocurrido y la Justicia está llamada a dilucidar.

Es la primera votación que hay en el CODEM desde 1999. Hasta ahora, como dirían en Amanece que no es poco, ganaban "los de siempre". Una lista única que nunca tenía oposición se encargaba de gestionar el colegio y las cuotas de los más de 50.000 profesionales de enfermería colegiados. En total, un presupuesto de más de 10 millones de euros.

En 2016, Alda Recas, de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) fue precandidata, pero por conflictos y problemas burocrácticos se pasaron los plazos para optar a la Presidencia. Esta vez, con los papeles en regla, ha competido con su lista Iniciativa Enfermera contra Más Profesión, liderada por Jorge Andrada, que era el presidente del COEM y ha salido reelegido.

Recas, para Público, analiza todos los puntos grises del proceso electoral: "La candidatura ha visto posibles irregulares. Llevamos visitando diferentes bufetes de abogados una semana y media y lo vamos a cerrar para que inicie los procesos legales para anular el proceso. Queremos unas elecciones transparentes y democráticas. Hay suficientes indicios de irregularidades y hay muchas irregularidades nos hacen pensar que esto no es justo", sostiene.

Una lista en busca de transparencia

La lista derrotada, entre sus prioridades, tenía descubrir y hacer transparente el dinero que cada año recibe el CODEM de las cuotas de abonados. "Que el colegiado sepa qué se hace con alrededor de 10 millones de euros anuales de las cuotas que se pagan obligatoriamente", rezaban en su programa. La rendición de cuentas como valor político.

No se hizo ningún tipo de verificación sobre aquellos votos que se realizaban por correo para comprobar su veracidad

Además, el recuento de las papeletas, que debería ser público, se hizo en una sala con supervisión de los candidatos, pero no fue abierto para quien quisiera presenciarlo, decisión que contravino los propios estatutos del CODEM. Otra irregularidad que comprobó Iniciativa Enfermera es que no se hizo ningún tipo de verificación sobre aquellos votos que se realizaban por correo para comprobar su veracidad.

Recas es crítica con este proceso: "Ya habíamos preguntado cómo verificarian el voto por correo para saber cómo confirmar que esa persona era el colegiado. Durante el recuento vimos que no había verificación. He pedido el censo del voto por correo pero no me lo dieron", sostiene.



Alda Recas: "Hay muchas irregularidades nos hacen pensar que esto no es justo"

Más allá de que uno ganó y el otro perdió, los datos son contradictorios y algunas irregularidades durante la votación han llevado a que Recas inicie una campaña de recaudación para financiar un proceso judicial contra el COEM. La participación, asegura una nota de prensa del colegio, primero dice que 12.000, luego 7.700 y finalmente dice que el resultado fue de 2.831 votos para Más Profesión y 1.460 para Iniciativa Enfermera.

Para la votación se dispuso una única urna en la sede del colegio oficial, que estuvo abierta únicamente un día. Una urna para 55.000 colegiados. Esto derivó en largas colas y esperas que llevó a que al menos 500 enfermeros y enfermeras reportaran la total imposibilidad para depositar su voto, aseguran desde Iniciativa Enfermera.

Este jueves habrá una concentración a las puertas de la sede del CODEM para exigir transparencia en el proceso. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid está bajo sospecha y la lista que perdió no duda en hablar de "pucherazo". El tiempo dirá.