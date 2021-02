Dos alumnos del colegio público de San Francisco Solano de Montoro (Córdoba) han respondido al presentador de 'El Hormiguero' Pablo Motos por sus polémicas declaraciones en uno de sus programas en 2016, cuando pedía al humorista Manolo Sarria que pronunciara en "perfecto castellano" y evitara su acento andaluz.

Los niños de la Brigada policial ortográfica han protagonizado un vídeo en el canal de YouTube del centro, Radio School Solano TV. "Ay, Pablo, Pablo...", exclama Adrián. Seguidamente, su compañera Sofía explica con rotundidad: "Como si lo que hablara Manolo y, por extensión, todos los andaluces no fuera perfecto. Como si hubiera alguna norma que dijese que el español que se habla en Castilla -laísmos, leísmos y loísmos, a parte- es mejor que el que se habla en Andalucía, Canarias, en toda Sudamérica o en cualquier otro punto de España".

"Menos mal que los andaluces no tenemos ese tipo de prejuicios y, por suerte, entendemos todas las formas de hablar, sin pretender cambiarlas, ya lo hable un gallego, un canario, un argentino o un venezolanano. Estamos orgullosos de hablar andaluz", añade Adrían.

Los jóvenes también le recuerdan sus polémicas palabras a Roberto Leal, cuando Motos consideró que su acento supondría un problema o impedimento para presentar 'Pasapalabra'. El famoso presentador de 'Operación Triunfo' y de 'España Directo' le recordó que "no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción". Y aseguró: "En el momento en el que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente, no habrá ningún problema. Llevo veinte años trabajando en televisión".

La diputada en el Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, publicó el pasado mes el vídeo que han comentado los niños de la Brigada policial ortográfica. El presentador también le dijo al humorista que "hablaba a medias". "Motos, que le preguntó a Roberto Leal si iba a dejar su acento, le pide a Sarria que hable "perfecto castellano" y no aspire las -s. Al parecer Lorca, Zambrano o incluso García Márquez no hablaban 'perfecto castellano'", escribía la representante en su cuenta de Twitter.

"Se llama andalufobia y es el prejuicio que atribuye al andaluz incultura e incorrección. Es un tipo muy concreto de clasismo y supremacismo", explicaba Rodríguez.