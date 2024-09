Comienza el juicio por 74 muertes en una residencia de Alcoy durante la covid-19

El proceso judicial motivado por las 74 muertes en la residencia de mayores de Alcoy (Alicante) DomusVi ha comenzado este lunes en los juzgados locales. Esta causa se remonta a las primeras fechas de la pandemia sanitaria de la covid-19, en marzo de 2020.



El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy acoge este litigio tras la demanda interpuesta por 46 familiares de 18 usuarios fallecidos que exigen responsabilidad civil por el que es considerado, según Á Punt Notícies, uno de los casos de fallecimiento más graves registrados en España durante la pandemia. No todas las familias se han sumado a la causa, algunos no quieren revivir el dolor de la tragedia y otros simplemente no pueden hacer frente a la cuantía económica que supone el enfrentamiento legal.

La empresa a la que pertenece DomusVi, Quavitae Servicios Asistenciales, ya fue multada desde La Generalitat con 40.000 euros por no haber respetado los números mínimos de personal médico y técnico en plena pandemia. Después de cuatro años, tal y como le señalaba a EFE el presidente de la Asociación de Familiares de Afectados de DomusVi, Jose Luis García, "valoran haber llegado a este punto" y desean "que salga la verdad para saber todo lo que pasó".

Si bien está previsto que la vista oral se alargue hasta el 10 de octubre, día en el que se ha fijado hacer públicas las conclusiones, García, ha explicado a dicha agencia que "seguramente serán el viernes 11 (de octubre) porque no han tenido en cuenta que el 9 de octubre es festivo".

El pasado febrero, la asociación demandante se topaba con el aplazamiento de la celebración de la vista tras llegar "una providencia que decía que, tanto por parte de Quavitae (empresa a la que pertenece DomusVi) como de las consellerias de Igualdad y Políticas Inclusivas, faltaba entregar documentación", apuntó en su momento García que añadía que probablemente todo este proceso acabaría sin conocer la verdad de lo que ocurrió.