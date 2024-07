Una consejera del Gobierno de Moreno Bonilla equipara el reparto de menores migrantes con "paquetes de Amazon"

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado este miércoles que el Gobierno central "actúa como Amazon" al distribuir migrantes en un paralelismo que le he llevado a argumentar que si "Amazon reparte paquetes, ¿verdad? Pues ellos van a ir repartiendo, sin financiación, sin información, migrantes". Además, ha subrayado que el Ministerio "no puede hacer la vista gorda" ante el aumento de llegadas previsto para agosto.

López se ha dirigido a los medios de comunicación antes de presidir en Sevilla un pleno extraordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante. En este encuentro, la Junta ha asegurado que el Gobierno le "coló por la puerta de atrás" a casi 500 menores migrantes no acompañados, lo que ha llevado al desbordamiento de todos los recursos disponibles en la comunidad.

López ha recordado que en la conferencia sectorial se discutió con el Ministerio la situación de los extutelados, es decir, aquellos mayores de 18 años a los que en Andalucía se les brinda apoyo hasta los 25 años "para facilitar su inclusión sociolaboral". Según López, el Gobierno sugiere que "los pongan en la puerta de la calle". "La insolidaridad del Gobierno es tremenda, tiene la cara muy dura y el alma muy fría: nos traslada migrantes, nos los deja en las calles y dice que nos hagamos cargo de ellos", ha denunciado.

López insta al Gobierno a pronunciarse sobre esta situación

La consejera ha argumentado que alcanzar los 18 años representa para estos menores "un cumpleaños amargo", ya que pueden quedar "en la calle sin nada, con una mano atrás y otra adelante". Además, ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre esta situación. "No hay información, no hay coordinación, no aplican la política migratoria, no aplican la política exterior ni el trabajo en el país de origen, no declaran la emergencia migratoria y no vinculan a la Unión Europea", ha criticado.



López ha informado que el pleno del foro discutirá la estrategia del Gobierno para erradicar los asentamientos chabolistas, principalmente en las áreas agrícolas de Huelva y Almería, con el objetivo de "atacar esta situación y brindar a estas personas la dignidad que merecen". "Para ello, necesitamos la colaboración de los ayuntamientos y nuevamente del Gobierno de España", ha planteado la consejera, quien también ha añadido que la Junta ha solicitado mantener una reunión, pero no ha obtenido respuesta del Ejecutivo central.