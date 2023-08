Consejos para elegir un colchón para el dolor de espalda

A la hora de elegir un colchón, la decisión siempre va a depender del tipo de persona que lo elija y sus preferencias. Sin embargo, para los que sufren de dolor de espalda, existen una serie de características que conviene tener presentes si queremos paliar molestias que pueden derivar en problemas mucho más graves. A continuación repasamos algunos de los puntos clave que deber tener en mente antes de lanzarte a la compra de tu próximo compañero de sueño.



Cómo elegir un buen colchón para el dolor de espalda

A la hora de elegir el colchón que te ayudará a evitar o reducir el dolor de espalda debes tener en cuenta los siguientes factores cruciales para tu salud al descansar:



Firmeza adecuada.

El nivel de firmeza del colchón es crucial para el apoyo de la columna vertebral. Un colchón demasiado firme puede ejercer presión en los puntos de contacto, mientras que uno demasiado blando no brindará el soporte necesario. La firmeza óptima dependerá de tus preferencias personales y de tus necesidades específicas, pero en general, un colchón de firmeza media a media-alta suele ser una buena opción para mantener la alineación adecuada de tu columna.



Soporte de contorno.

Un buen colchón debe ser capaz de adaptarse a la forma natural de tu cuerpo, especialmente en las áreas clave como los hombros, la cintura y las caderas. Los materiales como la espuma viscoelástica y el látex son conocidos por su capacidad para contornear el cuerpo, distribuyendo el peso de manera uniforme y reduciendo los puntos de presión.



Distribución del peso.

Otra excelente opción que te aconsejamos tengas presente son los colchones de muelles ensacados, que distribuyen el peso y ofrecen una mayor independencia de movimiento, respondiendo de manera individual a la presión ejercida sobre cada muelle. Esto ayuda a aliviar la tensión en la espalda y promueve una postura saludable durante el sueño, sin hundirse demasiado ni sentir una excesiva firmeza. Un colchón que proporcione una buena distribución del peso ayudará a prevenir la acumulación de presión en áreas específicas, reduciendo así la tensión en la espalda.



Estabilidad durante el sueño.

La estabilidad del colchón se refiere a su capacidad para mantener una superficie uniforme y estable durante el sueño. Un colchón que se hunde demasiado o tiene puntos débiles puede agravar el dolor de espalda o directamente, comenzarlo. Si quieres evitar futuras complicaciones, asegúrate de elegir un colchón que brinde un buen nivel de estabilidad y no se deforme fácilmente. Algunas de las mejores opciones y con una relación calidad-precio muy competitiva las podrás encontrar gracias a los descuentos de Emma en Publico.



Transpirabilidad y regulación de temperatura.

Una buena circulación del aire es importante para evitar la acumulación de calor y humedad. Aunque, a priori, dicha característica no parece que pueda influir de manera directa en un posterior malestar en tu espalda, lo cierto es que la acumulación de calor puede interrumpir el sueño y provocar molestias adicionales. Algunos colchones hechos de materiales transpirables y tecnologías de regulación de temperatura contribuyen a mantener una temperatura agradable durante toda la noche, evitando así incomodidades innecesarias.



¿Qué colchón es mejor para el dolor de espalda?

Tras consultar los comentarios y opiniones de los consumidores, hemos llegado a la conclusión que uno de los líderes de esta categoría, es el colchón Emma Hybrid Premium+.



Como ya hemos mencionado, la capacidad para adaptarse al contorno y forma del cuerpo, junto con una correcta termorregulación, son factores fundamentales que debemos tener en cuenta si queremos evitar padecer dolor de espalda. Siguiendo en esta línea, el colchón Emma Hybrid Premium Plus, que combina a la perfección viscoelástico con muelles, se posiciona como uno de los más fuertes al contar tanto con su propia tecnología de termorregulación ConstantCOOL. A esto se suma, la independencia de lechos que, con sus diversas capas que componen el colchón, trabajan en conjunto para distribuir de manera eficiente la presión ejercida durante el sueño.



Y, ¿qué es esto de la tecnología ConstalCOOL? La tecnología ConstantCOOL cuenta con unas bandas que detectan el exceso de calor y lo expulsan, manteniendo un frescor y equilibrio térmico constante durante el tiempo de uso del colchón. Este sistema no usa ni cables ni baterías, lo que le convierte en la mejor forma sostenible e innovadora de redistribución térmica en colchones.



Por su parte, con relación al soporte y adaptabilidad sobre nuestro cuerpo, el colchón Emma Hybrid Premium Plus se caracteriza por su firmeza media-alta proporcionada por los muelles ensacados. Este soporte, combinado con varias capas de espuma viscoelástica Memory Foam y Airgocell® de última generación, distribuye la presión a la vez que permite una correcta alineación de la columna vertebral sin perder ni un ápice de comodidad.



Sin importar la posición en la que duermas, el colchón se ajustará a cada curva de tu cuerpo, minimizando las posibilidades de formación de puntos de presión incómodos y redistribuyendo el exceso de calor durante tu descanso.



Partes de un colchón.

Características del colchón Emma Hybrid Premium +:

Precio: desde 349€

Materiales: Espuma Airgocell, Espuma Viscoelástica adaptable y tecnología ConstantCOOL

Núcleo: Muelles ensacados con capa de espuma HRX

Altura: 25cm

Firmeza: media-alta

Garantía de 10 años

Ideal para personas de hasta 100kg



Mejores posiciones para dormir si tienes dolor de espalda

Mujer durmiendo. — Pixabay

A pesar de que el colchón en el que duermas juega un papel fundamental en la salud y bienestar de tu espalda, hay otros factores que podrían afectar de igual manera. Es el caso de la postura que utilicemos al dormir, pues por mucha inversión que hagamos en un colchón de buena calidad, esta no importará mucho si lo tiramos por tierra por culpa de una mala postura. Si tienes dudas de cuál es la que más te va a ayudar a prevenir o aliviar el dolor de espalda, aquí tienes un pequeño resumen de las más habituales:



Dormir boca arriba (posición supina).

Para los que no lo sepan, esta postura es una de las mejores para mantener una alineación adecuada de la columna vertebral. Al dormir boca arriba, la espalda y el cuello descansan en una posición neutral, lo que ayuda a distribuir el peso de manera uniforme. Además, esta posición minimiza la presión en los puntos de contacto, lo que puede reducir la probabilidad de desarrollar dolor de espalda. Por otro lado, si quieres maximizar las bondades de esta postura, colocar una almohada debajo de las rodillas te ayudará a mantener la curva natural de la zona lumbar, potenciando con ello los posibles beneficios para tu espalda.



Dormir de lado (posición lateral).

Esta es otra posición muy recomendada para aquellos que buscan evitar el dolor de espalda. De la misma forma que con la posición supina, esta postura también admite mejora en sus beneficios mediante la colocación de una almohada entre las piernas para mantener la alineación neutral de la columna, evitando que las caderas se desequilibren y ejerzan presión sobre la espalda baja. Por otro lado, también puedes colocar una almohada de apoyo entre los brazos para evitar que los hombros se hundan hacia adelante.



Dormir en posición fetal.

Aunque parezca raro o poco habitual, esta postura consiste en dormir de lado con las piernas dobladas hacia el pecho. Para aquellos que experimentan dolor de espalda, esta posición puede ayudar a aliviar la tensión al abrir las articulaciones entre las vértebras. Sin embargo, asegúrate de no encorvar demasiado la espalda y mantenerla lo más recta posible si quieres que los efectos de esta postura sean 100% beneficiosos.



Evitar dormir boca abajo (posición prona).

Dormir boca abajo puede ser perjudicial para la espalda, ya que esta posición tiende a forzar la curvatura natural de la columna vertebral y puede causar tensión en el cuello y los hombros. Además, al girar la cabeza hacia un lado para poder respirar, puedes torcer el cuello y generar molestias. Si, como muchos otros, tú también eres un amante de esta posición, intenta cambiar gradualmente a una postura supina o de lado para ayudar a aliviar el dolor de espalda.



¿Qué material de colchón es mejor para el dolor de espalda?

A pesar de que el perfil y la complexión física de cada persona va a jugar un papel muy importante en la elección de un colchón u otro, hay algunos materiales que van a estar a la cabeza en la lucha contra el temido y molesto dolor de espalda. Recuerda que, si tu colchón está hecho de algunos de los siguientes materiales, pero ya tiene más de 8 años, su capacidad de soporte probablemente esté desgastada y por muy bueno que fuera el día en el que lo compraste, tal vez ya deberías considerar reemplazarlo y decantarte por algunos de los siguientes colchones recomendados para el dolor de espalda:



Espuma viscoelástica.

Este material, popularmente conocido como "memory foam", se ha ganado una merecida reputación en la industria del colchón, ya que se adapta a la forma de tu cuerpo, aliviando los puntos de presión y proporcionando un soporte óptimo para la columna vertebral. Por otro lado, la espuma viscoelástica también absorbe el movimiento, por lo que si duermes en pareja, los movimientos de tu acompañante no te molestarán durante la noche.



Látex.

El látex es un material natural derivado del árbol del caucho elástico, que proporciona un excelente soporte y alineación de la columna vertebral, ayudando a mantener una postura saludable durante toda la noche. Además, el látex es altamente transpirable, lo que significa que regula la temperatura corporal y evita que te sobrecalientes mientras duermes, proporcionándote un sueño profundo y duradero.



Muelles ensacados.

Como ya hemos mencionado, este tipo de colchones son famosos por su capacidad para distribuir el peso de manera uniforme. Cada resorte se encuentra en una bolsa de tela individual, lo que permite que se muevan de forma independiente. Esta característica asegura que la presión se distribuya de manera equilibrada a lo largo del colchón, evitando puntos de presión excesiva en la espalda. Además, los muelles ensacados también ofrecen una buena ventilación y circulación de aire, manteniendo el colchón fresco y seco.



Híbridos.

Los colchones híbridos combinan lo mejor de dos mundos: suelen tener una base de muelles ensacados con una capa de espuma viscoelástica o látex encima. Este tipo de colchones proporcionan una experiencia de sueño excepcional, ideal para aquellos que buscan alivio del dolor de espalda sin sacrificar su confort.

Recuerda que cada persona es única y lo que funciona para unos puede no ser igualmente efectivo para otros. Es importante considerar tus preferencias personales, necesidades específicas y, si es necesario, consultar con un profesional de la salud para obtener recomendaciones personalizadas.