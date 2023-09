Consulta las peores horas para salir de viaje y otros consejos de la DGT

Ha llegado el verano y con él los viajes a otros lugares en los que disfrutar de unas merecidas vacaciones. Según el índice vacacional de Allianz Partners, cerca de un 90% de los españoles se trasladará durante la temporada estival a un destino vacacional. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha planteado un plan de cuatro sencillos pasos para evitar atascos y lograr la óptima conducción en estos días.

Planificar bien la ruta y los descansos

Hoy la confianza en aplicaciones como Google Maps nos conducen a no consultar la ruta antes de encender el motor. Sin embargo, la DGT recomienda chequear los caminos y carreteras disponibles antes de subirse al coche y eliminar aquellos tramos indeseados que puedan encontrarse en obras, en alerta climatológica o que puedan acumular retenciones, como los puertos de montaña.

Si bien los navegadores nos permiten transitar por aquellas carreteras por las que la ruta es más breve en cuanto al tiempo, la DGT recuerda que se ha de descansar cada dos horas o 200 kilómetros de viaje. Además, se debe salir con energía de casa y evitar la deshidratación, la fatiga y el sueño al volante.

Un estudio de la Asociación de Seguridad en Carreteras de EE. UU. (GHSA) publicó que 18 horas sin dormir equivalen a tener una tasa de alcohol de 0,5 g/l (una cifra con la que en muchos países está prohibido conducir).

Evitar las horas puntas

Si planeas partir un viernes, reconsidera tus prioridades, porque acabarás con mucha seguridad dentro de un atasco. Mientras el quinto día de la semana es el peor para salir de vacaciones, sobre todo entre las 15.00 y las 23.00 horas, también los sábados por la mañana pueden resultar en grandes colas. Asimismo, la segunda quincena de agosto, sobre todo el día 15, es el momento en el que más españoles se desplazan.

Retenciones en las salidas de las principales ciudades formadas durante las vacaciones de Semana Santa de este año. — Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

En contraposición, los martes suelen ser el día que menos retenciones acumula. En cuanto a la vuelta a las zonas urbanas, los domingos por la tarde aquellos que han pasado el fin de semana en su segunda residencia regresan a la principal.

También las zonas son importantes. Las carreteras que normalmente se ven más afectadas según la DGT son "las de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía".

Tres cosas que no se te pueden olvidar

Ni sin el permiso de conducir, ni sin el de circulación, ni sin la tarjeta de la ITV se permite llevar un vehículo. En contraposición, la póliza del seguro no es obligatorio llevarla, como tampoco lo es el recibo del último pago, aunque es conveniente hacerlo. Tener todos estos permisos y exámenes al día evita al año 133 víctimas mortales y más de 12.000 heridos en siniestros de tráfico, según un estudio de la Universidad Carlos III.

Hacer el viaje más sencillo

Aunque no aparecen en la lista obligatoria de cosas sin las que no se puede viajar, sí hay ciertos elementos que permitirán tener un viaje más sencillo y relajado. Unas pinzas de arranque de la batería, un juego de llaves del coche adicional o un miniarrancador son aquellos que la DGT recomienda no olvidar.

Además, que el conductor luzca ropa cómoda y ligera es relevante para que nada le dificulte su movilidad. Lo mismo ocurre con el calzado, por lo que se deben evitar chanclas, tacones y cuñas.