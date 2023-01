Cómo controlar el tiempo que pasamos en las redes sociales

Las generaciones más jóvenes (Alpha y Z) ven las redes sociales como el escaparate perfecto de sus vidas. Es más, las personas de 12 a 24 años en España pasan, de media, entre 1 hora y 1 hora y media diaria conectadas a las redes sociales, según el último estudio de Redes Sociales de IAB Spain.

A pesar de que a veces es complicado dejar el teléfono móvil a un lado, debemos desconectar de la vida virtual. ¿No sabes cómo? Las cibervoluntarias Marina Hornero y Adriana Ruiz te enseñan a programar recordatorios en las redes sociales para hacer pausas y poner límites al tiempo que las usas.

Bienestar Digital

Internet también ha pasado a formar parte de nuestro día. Sin duda, las redes sociales e internet son dos conceptos que van de la mano y, generalmente, para las personas más jóvenes, un término no se entiende sin el otro. Es más, los jóvenes de 16 a 24 años, con un 99,7% en los hombres y un 99,6% en las mujeres, utilizan internet, según datos del INE.

Por ello, desde Fundación Cibervoluntarios con el programa educativo Para Piensa Conéctate ofrecemos formaciones gratuitas sobre bienestar digital para sensibilizar tanto a jóvenes y adolescentes como a sus familias y educadores en el uso seguro de internet.

El objetivo de este programa es evitar que el uso continuo de las redes sociales provoquen comportamientos negativos entre las personas más jóvenes como, por ejemplo, alteraciones del sueño; cambios de estado, estrés o aburrimiento; o derivar en enfermedades como el síndrome fobo, ansiedad por estar conectado y miedo por perderse lo último en la red.

Tómate un descanso de las redes sociales

Instagram y TikTok se han convertido en las redes sociales por excelencia elegidas por miles de adolescentes y jóvenes diariamente. A pesar de que los menores de 14 años no pueden registrarse en España en una red social sin consentimiento de sus padres, son muchos los jóvenes que se inician a edades más tempranas. Por tanto, es fundamental educar en el uso positivo de las redes sociales, promover el bienestar digital y que los adultos les acompañen en este proceso de iniciación a la tecnología.

Por ello, las propias redes sociales han incorporado en sus plataformas, diferentes funcionalidades, con especial foco en las personas más jóvenes, para que puedas monitorizar y controlar el tiempo que pasas en las redes sociales.

Instagram

¿Pasas mucho tiempo en Instagram? ¡Es hora de desconectar! Tanto si tienes curiosidad de saber cuánto tiempo inviertes en la plataforma como si quieres dejar de utilizar esta red social, estás de enhorabuena: ¡puedes medir el tiempo que pasas en Instagram! ¿Quieres saber cómo?

Para saber cuánto tiempo inviertes en esta plataforma solo tienes que:

Abrir la aplicación de Instagram. Ir a tu perfil de la red social y hacer clic en el menú formado por tres rayas que se encuentra en la esquina superior derecha. Buscar el apartado de "Tu actividad" y haz clic en él. Acceder a "Tiempo transcurrido".

Una vez que has accedido podrás ver una gráfica con el tiempo que has pasado en Instagram durante la última semana. Además, la propia aplicación te calcula el tiempo medio diario en minutos que has usado la plataforma.

Eso sí, debes tener en cuenta que si tienes la aplicación instalada en diferentes dispositivos, el tiempo de uso que verás en las estadísticas de cada uno de ellos será diferente. Esto ocurre porque Instagram te muestra el tiempo que has pasado en un dispositivo concreto, no de forma general por cuenta.

Ahora que ya sabes cuánto tiempo has transcurrido en Instagram, ¿crees que es excesivo? Si es así, Instagram te ofrece herramientas para hacer un buen uso de la red social:

Abre la aplicación de Instagram. Ve a tu perfil de la red social y haz clic en el menú formado por tres rayas que se encuentra en la esquina superior derecha. Busca el apartado de "Tu actividad" y haz clic en él. Accede a "Tiempo transcurrido". Haz clic en "Programar recordatorio para hacer pausas" para que la aplicación te haga un recordatorio de hacer una pausa cuando lleves 10, 20 o 30 minutos seguidos usando la plataforma. También puedes hacer clic en "Establecer límite de tiempo diario". De esta forma, Instagram te recordará cada 15 minutos, 20 minutos, 45 minutos, 1 o 2 horas cerrar la aplicación.

En ambos casos, Instagram te mandará una notificación para que descanses de la pantalla. ¡Ahora solo tienes que ser una persona responsable y hacerle caso!



TikTok

Entras a TikTok para ver un vídeo y sin darte cuenta llevas más de 2 horas pasando vídeos… ¡necesitas un descanso de la plataforma! En TikTok también puedes monitorizar el tiempo que pasas en ella:

Abre la aplicación. Accede a tu perfil. Haz clic en las tres rayas que aparecen en la esquina superior derecha y accede a "Ajustes y privacidad". En la sección de "Contenido y actividad", haz clic en "Desintoxicación digital".

Dentro de este apartado, puedes ver el tiempo que has transcurrido en la aplicación y las veces que has abierto la aplicación de TikTok. Además, en "Tiempo en pantalla diario: desactivado" podrás activar recibir notificaciones tras haber estado 40, 60, 90 o 120 minutos usando la aplicación. En el caso de "Descansos del tiempo en pantalla" podrás recibir recordatorios cada 10, 20 o 30 minutos para descansar de la plataforma.

Eso sí, ¡TikTok te avisa cuando llevas mucho tiempo usando la aplicación sin necesidad de activar ninguna notificación! La plataforma te mostrará vídeos con mensajes como "Es hora de descansar, qué te parece si desconectas un rato y aprovechas para comer algo, y ¿si sales al aire libre con tus amigos o haces algo de deporte?" en el "Para ti" de tu cuenta cuando lleves más de 90 minutos navegando. ¡No hay excusa para volver al mundo real!

Aplicaciones para desconectar

A veces las aplicaciones que nos ofrecen las redes sociales no son suficientes para que dejemos de pasar tiempo en ellas. En esas ocasiones debemos de acudir a aplicaciones externas que nos animen a desconectar. Desde Fundación Cibervoluntarios te presentamos dos de ellas:

Forest: ¿te has imaginado tener un bosque virtual en tu propio ordenador, teléfono o tablet? ¡Esto es posible! Elige un árbol, márcate un objetivo de tiempo (entre un par de minutos y dos horas) durante el cuál estarás sin tu dispositivo y cúmplelo. Si fallas, es decir, si sale durante el periodo de tiempo establecido de la aplicación, el árbol que has plantado morirás. Así, cuanto más tiempo estés sin usar el móvil más árboles plantarás y más grande será tu bosque virtual. Google Family Link: ¿qué pasa con los niños y niñas? Con esta aplicación gratuita cualquier persona adulta puede ver dónde navegan, las aplicaciones que utilizan y establecer tiempos de uso. Eso sí, debes tener en cuenta que no se trata de prohibir ni tratarlo como un castigo, sino de una herramienta de educación para que disfruten de internet de forma sencilla.

Como ves, hay muchas herramientas que nos ayudan a desconectar del mundo virtual. Ahora eres tú el que debe ponerlo en práctica.

Este artículo es fruto de la colaboración entre la Fundación Cibervoluntarios.org y Público con el ánimo de reducir la brecha digital en la sociedad española con ejemplos concretos y prácticos.