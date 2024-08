¿Qué cosas no puedes hacer en la playa?

Uno de los destinos más comunes para pasar las vacaciones es la playa. Allí puedes bañarte, tomar el sol, leer, jugar o disfrutar de ver el tiempo correr sin prisa. Sin embargo, no todo está permitido. Las playas son lugares públicos y como tal los usuarios de estas deben seguir una serie de normas que faciliten el bienestar colectivo y hagan cómoda la estancia de todos.

Todas las playas se rigen por la Ley de Costas que contiene la normativa para la seguridad y conservación de estos espacios naturales. Estos son algunos de los motivos por los que puedes ser sancionado durante tus vacaciones.

Fumar

En España hay 540 playas que implantan la prohibición de fumar, declarándose playas libres de humo, por lo que encender un cigarro puede conllevar a una multa de aproximadamente 450 euros.

Reservar sitio

Es muy común en temporada alta de verano, que una persona ponga sombrillas y sillas vacías para "reservar" sitios a sus acompañantes que llegan más tarde. Esta práctica también está prohibida. En el caso del País Valencià puede acarrear sanciones de 750 euros.

Bandera roja

Todas las playas españolas tienen tres banderas que se establecen tras evaluar las condiciones del mar. Si el mar está en calma la bandera es verde, y permite bañarse y realizar cualquier actividad. Si tiene alguna corriente, medusas u olas, la bandera que se usa es la amarilla que permite el baño pero alerta de llevar precaución y quedarse por la orilla. Si la bandera es roja el baño está prohibido porque el mar está en una situación que implica alto riesgo para los bañistas.

Cuando la bandera es roja el baño puede suponer una multa cuyo coste dependerá de las ordenanzas locales (entre 100 y 3.000 euros)​, los socorristas ordenarán al ciudadano que salga del agua y podrían recurrir a la Policía si lo considerasen necesario.

Mascotas en la playa

Cada municipio establece sus propias normas sobre el permiso de entrar en la playa con mascotas. Por ello, es muy importante leer los carteles de reglamentación de cada playa antes de acudir. En caso de estar prohibido, acudir con mascota a la playa, estaría sancionado y el dueño podría pagar hasta 1.500 euros.

Música alta

No todos los ayuntamientos son igual de estrictos. En algunas zonas se permite la música mientras que en otras está totalmente prohibido el uso de aparatos o instrumentos musicales. En cualquier caso, lo que más se recomienda es el uso de auriculares. Hay playas como la de Tarifa (Cádiz) que establecen que el ruido no puede superar los 45 decibelios durante el día y los 35 decibelios por la noche, para no interrumpir el descanso nocturno de los vecinos.



Fogatas en la arena

Hacer fuego en la arena de la playa está prohibido salvo excepciones como las fiestas de San Juan en las que cada ayuntamiento establece qué se puede hacer teniendo en cuenta el motivo de celebración.

Acampar en la playa

La legislación española no permite instalar tiendas para dormir porque lo considera insalubre, además de peligroso para los campistas por lo que realizar esta práctica puede provocar que seas multado.

Nudismo

Aunque el nudismo no esté prohibido como tal en ninguna playa, las playas nudistas se establecen para que se reúnan allí las personas que compartan la misma afición y puedan sentirse cómodas.

Duchas en la playa

Utilizar las duchas de la playa para limpiar enseres de cocina, lavarse o ducharse utilizando jabón, gel, champú o cualquier otro producto está expresamente prohibido. Al igual que se considera infracción leve lavarse en el mar o la playa utilizando jabón o cualquier otro producto de aseo corporal.

Venta ambulante

La mayoría de playas españolas tienen prohibida la venta ambulante, salvo algunas como Chipiona en las que se permite un puesto de venta ambulante por cada 200 metros lineales.