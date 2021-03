La llegada de la pandemia ha dejado al descubierto la relación directa entre el comportamiento humano y las enfermedades zoonóticas. Nuestra dieta, la forma de vida de los humanos y los factores socioeconómicos impactan en el medio ambiente: Seis de cada diez enfermedades infecciosas pueden propagarse a partir de animales no humanos, y las tres cuartas partes de las nuevas enfermedades humanas se originaron en otros animales.

Así lo afirma el UPF-Centre for Animal Ethics o UPF-CAE , un centro de estudios con sede en la Universidad Pompeu Fabra dedicado a la ética animal desde una perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar. Su misión es promover los planteamientos éticos no-especistas en el mundo académico, la política, los medios de comunicación y la opinión pública.

Según explica el centro en su web, la covid-19 no es una excepción. "La forma en que tratamos a los animales no humanos, directamente (mediante la caza, la explotación en granjas, el tráfico, etc.) o indirectamente (mediante la presión humana o la contaminación de sus hábitats, recursos y el medio ambiente en general) está en el corazón de esta crisis", explica CAE.

Los investigadores del proyecto han reunido más de 200 trabajos que conectan el tratamiento que reciben los otros animales por parte de los humanos y la aparición de enfermedades zoonóticas. Todos los materiales, libros y trabajos están disponibles en su web.

Asimismo, dejan muy claro los objetivos de su investigaciones y la ética animal que los guía. CAE explica cómo los seres humanos han pasado de ser una minoría rodeada de una rica variedad de animales en el pasado a reducir drásticamente el número de especies, motivado en cierto sentido a su consumo, en las que hemos pasado de comer presas a crear granjas para explotación del producto cárnico. Nuestra dieta, según explica el proyecto además de causar enorme sufrimiento a los animales, tiene consecuencias desastrosas sobre el medio ambiente, las enfermedades globales y el hambre en el mundo.

Del mismo modo, también destaca los grandes progreso éticos. "Hemos pasado de pensar que no hay que golpear o hacer trabajar demasiado duro a esclavos y mujeres a rechazar la esclavitud y defender la igualdad de género y de raza". CAE argumenta que esto es signo de que "nos hemos cuenta de que no sólo es nuestra tribu la que importa, y hemos comenzado a ver que algunos principios éticos tienen validez más allá de una nación, una generación o una especie".