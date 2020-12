La Policía Nacional trata de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de uno de los 6.000 migrantes que el Ministerio de Migraciones acoge temporalmente en hoteles en Canarias, concretamente en el sur de Gran Canaria. El cuerpo sin vida del joven de 22 años no presenta signos de criminalidad. Fuentes de la Delegación del Gobierno de Canarias han indicado que hasta que no se realice la autopsia no se podrá determinar la causa de la muerte.

El cadáver fue encontrado en la tarde del lunes, 14 de diciembre, en una habitación del hotel Waikiki, en playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). El complejo es uno de los hoteles donde las administraciones están alojando a muchos de los migrantes que llegan a las costas de Canarias.

Así lo han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Los compañeros de este chico, que también permanecen alojados en el mismo establecimiento turístico de Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, donde Migraciones los ha albergado hasta que pueda derivarlos a los campamentos que monta en distintos puntos de la isla, le habían echado de menos este lunes, jornada que culminó con el hallazgo de su cadáver.

Actualmente el cuerpo sin vida del migrante se encuentra en el Instituto Anatómico Forense, donde fue trasladado antes de las 23.00 horas del lunes, y donde se le practicará la autopsia para conocer las causas de su muerte, si bien matizan las fuentes consultadas que no se aprecian aparentemente signos de violencia ni en el cuerpo ni en la habitación. Los hechos, que se encuentran judicializados, están siendo investigados por la Policía Nacional, quien ya ha comunicado a las autoridades consulares de Marruecos los hechos acaecidos.



El mutismo sobre esta muerte es total y no han trascendido las circunstancias que presentaba el cadáver de este joven cuando fue encontrado ni las hipótesis sobre las que se trabajan para tratar de esclarecer su fallecimiento.