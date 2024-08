Críticas a un taller de la Fiesta Mayor de Granollers que simula tirar cócteles molotov a la Policía

Un taller de la Fiesta Mayor de Granollers (Barcelona), que simulaba el lanzamiento de cócteles molotov a la Policía, ha generado críticas por parte de sindicatos policiales. El Ayuntamiento, por su parte, ha expresado su apoyo a las fuerzas de seguridad, ha rechazado el taller y ha afirmado que no estaba al tanto del contenido de este.



El taller, realizado este martes por la tarde en la plaza de Can Trullàs, fue organizado por el grupo de los "Blaus". En él, algunos participantes, incluidos menores, lanzaban objetos de ropa simulando cócteles molotov contra un muñeco vestido de Policía. Según fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra están evaluando el caso para decidir si procede iniciar una investigación.



En un comunicado, el Ayuntamiento de Granollers, dirigido por la socialista Alba Barnusell, ha expresado su apoyo a los cuerpos de seguridad y ha rechazado el contenido del acto. Además, ha señalado que no estaba al tanto del evento y ha reafirmado su "firme" defensa de los valores de paz y convivencia.



El taller, titulado "Técnicas aplicadas de guerrilla urbana", incluía una introducción a las principales herramientas técnico-tácticas para una "estrategia subversiva" y fue organizado por la colla "Blaus-Blaucops".



En un mensaje en redes sociales, los Blaus de Granollers han expresado su pesar por la "interpretación" del acto y han asegurado que "en ningún caso" tuvieron la intención de ofender a los cuerpos de seguridad ni de promover la violencia. "Se trataba de un acto lúdico en el marco de la Fiesta", han alegado.



El SUP estudia tomar medidas legales

Sindicatos policiales como SAP-Fepol han calificado de "lamentable" la imagen y los valores que este tipo de pruebas transmiten a los jóvenes durante una fiesta mayor. "Luego nos preguntamos por qué sucede...", han añadido.



El SUP ha anunciado que está considerando tomar medidas legales frente a esta "barbaridad", afirmando que "no puede quedar impune". El sindicato critica que en Granollers se utilicen las fiestas populares para enseñar a los niños a lanzar cócteles molotov, subrayando que "hay muchos valores democráticos que enseñar y esto no es ni un valor ni democrático".



La sección sindical de CCOO en los Mossos d'Esquadra también ha denunciado el acto, calificándolo de "muy grave" y afirmando que no es "ni lúdico ni festivo". Han solicitado al nuevo equipo de la Consellería de Interior de la Generalitat que tome medidas al respecto.