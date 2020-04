Tengo ganas de hacer pis, pero aún no es la hora. Parece que desde el 15 de marzo el reloj se ha parado, como Rafa, sentado en su silla de ruedas desde que le dio un ictus. Yo no sé muy bien qué es eso y Conchi tampoco habla mucho conmigo del asunto. Es una luchadora que puede con todo: las cinco niñas, su marido y la casa. Vivimos juntos en este piso de tres dormitorios, un salón, dos baños y una cocina. Una pena que no tenga terraza, aunque a algunos os parecerá lo suficientemente grande. Según se mire, porque somos siete personas, el pajarito Kiki y cuatro macetas. Bueno, y también yo, la perra guía, aunque podéis llamarme Xalina.



Aquí me tenéis, esperando que llegue la hora de bajar al parque. Antes íbamos a un recinto de recreo canino, cuya solicitud encabezó Conchi, qué tía. Allí solía verme con mis colegas, algunos también lazarillos, pero desde que empezó la cuarentena por culpa del coronavirus y lo cerraron nos buscamos la vida… y el césped. Porque yo soy muy de hierba: no se me ocurre hacerlo en una pared, ni en el árbol de una acera, ni en la rueda de un coche, ni mucho menos en un portal. Vamos, que no me tira el asfalto, como a otros. Hasta que la jefa no me avise, me entretengo en el canasto con mis juguetes, porque en el piso hay que ser muy ordenados para no liarla, aunque yo a veces me subo por las paredes debido al encierro.



Me llaman las niñas. Al fin una excusa para echar una carrera por el pasillo.



- ¡Xalinaaa!

Allá voy, respondo con un ladrido silencioso, porque ya no hay ruidos como antes y tampoco quiero darle un susto a Rafa. Las crías son fantásticas, pese a que ya les ha llegado la efervescencia propia de los adolescentes. Lo sé por la mayor, quien ya tiene diecinueve años. Es curioso observar su evolución, pues se lleva ocho años con la pequeña y es como si se repitiera todo con cada una de ellas. Antes de la cuarentena, a Conchi se le caía el alma a los pies cada vez que salían por la puerta cada mañana, camino del colegio. "¡Ay, Xalina, lo que daría por ver un segundo la cara de mis hijas", me decía de lunes a viernes. "No me vale la imagen que conservo de ellas en la memoria. Te parecerá una insignificancia, pero tengo esa espinita clavada ". Yo me dejo acariciar y le contesto que no se preocupe, porque son guapísimas. Creo que ella lo sabe y ese es su consuelo.

* * *

Ya estoy de vuelta. Estas carreras son un respiro, pero a mí lo que gusta es jugar en la calle. No sé si os dije que soy un labrador retriever, aunque algún día seré una labradora retriever, al tiempo. No me habría importado nacer macho, pero después de conocer a Conchi reconozco que ha sido una bendición ser hembra. Ella y yo somos iguales, aunque Cristina, mi instructora, dice que los perros terminan pareciéndose a sus dueños. La mía se come el mundo: cuando llegó a la Fundación ONCE del Perro-Guía, tuvieron que pararle los pies, porque tenía tanta ilusión que quería aprenderlo todo demasiado rápido. "Me cojo el bus, hago transbordo y me voy a la Giralda", decía. Y, claro, la profe tenía que responderle: "Conchi, primero habrá que empezar dando una vuelta a la manzana, ¿no?".

Venía lanzada, y eso que yo era una perrina tímida. Sí, directa, feliz y con voluntad de trabajo, pero un poquito cortada. Vamos, que me pensaba mucho las cosas. Esa fue mi suerte, porque cuando hicieron el emparejamiento me buscaron a un usuario adecuado. Ahora le llaman a todo usuario, pero el usuario era una persona, Conchi. La más valiente, optimista y fuerte que conozco. Y eso que solo pesó un kilo y medio al nacer, pero como le dijo su abuelo: "Tú has salido fusilero". Tenéis que ver las que arma… El caso es que yo tampoco era tonta, pero necesitaba a alguien que me sacara el potencial que llevaba dentro. Podía presumir de risueña o vitalista, porque nada se me ponía por delante, pero Conchi ha sido más que una maestra. ¿Una madre? ¿Quizás una hermana? Yo diría que una amiga, porque uno no elige a su familia, pero sí a sus amistades.

Claro, ahora pensaréis que no me quedó otra que ser su lazarillo —en realidad, su lazarilla, pero el corrector insiste en la o—, pero una cosa es el trabajo y otra, la amistad. Yo pude ser simplemente una perra guía y ella, una usuaria. En cambio, el tiempo quiso que fuésemos solo una. Ya no soy tímida, aunque me resulta bastante difícil reírme como ella, una carcajada andante. ¡Y qué salero! No sé si eso lo marca la cuna —tampoco lo había comentado, pero Conchi es sevillana—, aunque creo que en este caso lo ha modulado el destino. Algo de su espabilación se me ha pegado. ¡Quién me ha visto y quién me ve! Aunque no se si os dije que ella es invidente, aunque juraría que sus ojos van más allá del horizonte. Siempre con algo entre manos. Maquinando continuamente. Un proyecto tras otro. Que si una charla en un cole, que si una conferencia en una universidad. ¡Menuda es la Conchi! Esta tiene más energía que el conejito de Duracell.

Nada la frena, ni la ceguera ni el confinamiento. Estaréis cansados de sufrirlo, pero resulta difícil imaginárselo cuando no eres ciega. Hace ocho años, Rafa sufrió un ictus y se quedó postrado —habéis visto qué bien escribo: "postrado"— en una silla de ruedas. Seis ya del accidente de Conchi, que la dejó hecha una ecce mulier. Rota por dentro y a oscuras por fuera. Al principio le quedó un rastreo mínimo, o sea, un teatro de sombras grises. No veía nada, pero si estaba delante de una ventana podía distinguir un atisbo de claridad tenue. Hasta esa luz difusa terminó apagándose el día que comenzó una nueva vida. Ella dice que renació, aunque yo no puedo imaginarme cómo resucita una rodeada de cinco niñas, un marido con sus limitaciones, un pajarito y cuatro macetas. Y luego me sumé yo, claro, titubeante.



* * *

No tengo hijas, pero tuve madre, como cualquier perra del mundo. Un mundo que para mí es la Macarena. No la virgen, sino el barrio: la Macarena de Sevilla. Una es de donde pace, no de donde nace. Y yo, aunque aprovecho la hierba para otros fines, me considero de aquí, como Conchi sigue siendo de San Bernardo. Allí donde la alberca, entre las moreras, allí se bañaba de chica. A veces, cuando caminamos, me dice: "Xalina, yo ya no sé por cuál decantarme, porque los dos barrios me duelen igual". Pero yo sé que le tira la infancia, que es el jardín de la Buhaira, huerta del rey que mi reina hizo suya. Sin embargo, a los cuatro años sus padres se fueron a vivir a la Macarena, como yo me vine aquí, aunque no pueda decir eso que dice ella: sevillana de pura cepa. Porque yo nací en Madrid, concretamente en Boadilla del Monte, donde están las instalaciones del centro de adiestramiento de la ONCE.

Allí estuve dos meses con mi madre y la camada —por cierto, qué buena estaba la leche—, hasta que me fui con una familia adoptiva. Sí, de dos patas, aunque entre todos sumaban más. Ellos me educaron, por lo que siempre que me acuerdo les doy las gracias. Te enseñan a ser limpia, procuran que no te vuelvas caprichosa y te llevan a todos los sitios. Durante un año, teníais que verme en el metro, en los autobuses y en los taxis. Y también fui a ver alguna peli, a obras de teatro y a mil lugares más: restaurantes, cafeterías, centros comerciales… ¡Una que ha visto mundo! Aunque a otras compañeras viven otras experiencias, porque en la escuela te hacen tests para ver cómo respondes a los estímulos. Y, en función de los resultados, luego te acoge una familia del centro de Madrid, de un barrio o de una zona residencial. Ya veis que, menos para mis cosicas, soy de asfalto.

Luego volví a la escuela para entrenarme. Bueno, para que me entrenase Cristina, hasta que Conchi apareció por la puerta. Porque aquí todas aprendemos y ella tuvo que saber cómo manejarme, seguirme y, sobre todo, confiar en mí. Y yo en ella, claro, porque debes responsabilizarte de la persona a la que vas a guiar a partir de ese momento. Fueron tres semanas juntas en Madrid que pasaron volando, hasta que llegó la hora de irme a Sevilla. Cuatro años ya… Cómo pasa el tiempo, sobre todo para los perros».