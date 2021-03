"La noticia que nunca quisimos dar toca escribirla hoy: Cuartopoder dejará de publicar el próximo 31 de marzo". Después de once años de existencia, el medio fundado en marzo de 2010 echa el cierre ante las dificultades económicas que atraviesa.

"Por motivos económicos, este proyecto no puede continuar. Hemos intentado hacer frente a esta nueva crisis que estalló de repente y está arrasando con tantos proyectos personales, familiares y profesionales en los últimos meses. No lo hemos conseguido", explican los responsables de 'Cuartopoder' en un artículo colgado este viernes en su página web.

"La decisión no ha sido fácil. Hemos hecho números y cerramos por motivos económicos porque en visitas sí hemos crecido en los últimos meses. Si seguíamos, corríamos el riesgo de endeudarnos, de tener que pedir un crédito o dejar de pagar a los colaboradores. Ahora mismo hemos pagado a todo el mundo, colaboradores y trabajadores han cobrado y no queremos endeudarnos con nadie. 'Cuartopoder' nació a pulso gracias a los periodistas y todo este tiempo lo hemos mantenido sin recibir ayudas y siendo independientes de los grandes poderes y de la instituciones públicas. Es el momento de dejarlo con nuestra seña de identidad: la de un periodismo independiente, honesto y crítico que ha dado dando voz a quienes no entran en los grandes discursos. Creemos que esa es la forma humilde de irnos", explica Sato Díaz, director de Cuartopoder.

Según Sato Díaz, es "una mala noticia para toda la profesión periodística". "No podemos permitir que esta nueva crisis se lleve por delante la pluralidad informativa, corremos el riesgo de que los medios pequeños e independientes no sobrevivan ante una situación económica tan difícil como la actual y la que va a venir. Eso llevaría a un discurso único cuando ahora son necesarias más voces, y más plurales, que nunca. Si asumimos el discurso de los grandes medios sin críticas al poder, corremos el riesgo de que con esta nueva crisis no tengan ya voz aquellas personas que son precisamente las perdedoras de esta crisis. Esto es lo más preocupante", explica el periodista.

Nacido como un medio independiente, bajo el impulso de Francisco Frechoso, Juan Carlos Escudier y Pedro de Alzaga, 'Cuartopoder' pronto se consolidó como un referente de periodismo progresista, crítico e independiente. "Es un reflejo de cómo está la profesión, de cómo están los medios de comunicación. Es triste que con un Gobierno progresista, las ayudas se centren en los grandes emporios televisivos", lamenta Sato Díaz.

Como dicen sus responsables en el artículo: "No hay democracia sin periodismo; y no hay periodismo sin periodistas; y no hay periodistas sin unas condiciones materiales dignas".

"Con más de 11 años, este periódico finaliza su principal labor: informar y analizar sobre lo que acontece, aunque mantendremos hasta que nos sea posible el archivo de todas las historias que hemos contado durante este tiempo en el que el mundo cambió. España mutó y las personas envejecimos, algunas llegaron y otras marcharon. 'Cuartopoder' lo contó y, como siempre, lo hicimos a nuestra manera", explican sus responsables en el artículo.

"Desaparece así una perspectiva, una forma de contar lo que ocurre, voces propias y visiones que aportan a la construcción conjunta de una comunidad que, como tal, está condenada a entenderse desde la diversidad. Es una tragedia que de esta nueva crisis salgamos con menos pluralidad informativa, no deberíamos permitirlo", concluye el artículo.​