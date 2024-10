Una cuenta que informa sobre el genocidio en Palestina denuncia censura en X

La cuenta @palestinahoy01 se ha percatado de que, recientemente, su número de seguidores es inestable. Así lo hizo saber a través de un tuit: "Twitter (X) impide a los usuarios de la plataforma seguir nuestra cuenta. ¿Has logrado seguir nuestra cuenta? ¡No a la censura!", manifestaba. No es la única plataforma en la que distintos usuarios han visto limitadas sus publicaciones acerca de Palestina, también ha sucedido en otras aplicaciones como Instagram, Facebook y TikTok.



Las redes han mostrado su indignación por lo ocurrido y han evidenciado que, efectivamente, en cuestión de segundos o simplemente recargando la página habían dejado de seguir a la cuenta. También lo hacía ver el periodista Edu Nividhia, que citando al usuario en cuestión escribía: "Twitter funciona tal y como su dueño quiere que funcione", haciendo referencia a las públicas muestras de apoyo a Israel que su actual propietario, Elon Musk, ha reiterado.

Lo cierto es que no es la primera vez que el administrador de lo que se describe como "un sitio web dedicado a informar sobre Palestina" ve limitadas sus acciones en esta aplicación. De hecho, abrió este perfil hace apenas unos días, después de que su anterior perfil fuera bloqueado y eliminado. "Estamos de nuevo en Twitter (X). Les pedimos seguir y compartir nuestra cuenta. ¡No nos callarán!", solicitaba.



Por el momento, ni la cuenta oficial de la aplicación ni el dueño de la misma se han pronunciado acerca de si se trata de un error, o si, por el contrario, se está empleando el algoritmo en el que millones de personas están inscritas para fines políticos que coartan la libertad de expresión. Lo que sí está claro es que este suceso perjudica a @palestinahoy01 en su fin de difundir la información que pretende publicar, puesto que su contenido es menos visible para los interesados en consumirlo.

Historial de censuras

Twitter no es la única red social en la que se han percibido problemas para denunciar la violencia que vive Palestina, tal y como ha publicado eldiario.es. En el último año, Meta, empresa a la que pertenecen populares aplicaciones como Instagram, Whatsapp o Facebook, también ha limitado visiblemente el contenido que se publicaba sobre la situación en Gaza. Muchos usuarios descubrían que sus entradas eran eliminadas o restringidas por "no seguir las normas de la comunidad".

Sobre este mismo asunto, el canal de YouTube, con más de 300.000 suscriptores, AJ+ Español acaba de publicar un documental llamado La verdad detrás de la censura de Meta a Palestina. En él, se entrevista a un ex ingeniero de software de Meta que revela que perfiles como el del periodista Motaz Azaiza eran clasificados como "pornográficos" o difusores de "actividad sexual o desnudo", lo que claramente conducía a reducir la exposición de sus informaciones.

"Era bastante obvio que las cuentas que hablaban de Palestina estaban siendo censuradas de forma inadecuada. Teníamos miles de casos", explica nada más comenzar su testimonio. Él se dedicaba a encontrar errores de funcionamiento y reportarlos, pero cuando cumplió con su tarea respecto a este tema fue despedido. "Creo que fue por motivos raciales y étnicos. Supongo que no podían poner 'demasiado palestino' como razón", ironizaba.

Saima Akhter, ex analista de datos, narra que escribió una carta cuestionando estas decisiones y detallando la censura realizada y que el resultado fue el esperado: la despidieron y borraron su carta hasta no dejar rastro. Sus palabras coinciden con las de Mohamed El-Dirany, también ex ingeniero, que asegura que "mientras Ucrania fue apoyada al 100% todo el tiempo, al igual que el movimiento Black Lives Matter, cuando se trataba de Palestina se borraba de inmediato. Publicar sobre Gaza no está permitido".

En realidad, no solo se censuran mensajes políticos en apoyo a la causa Palestina, sino que se suprimen sistemáticamente simples comentarios positivos acerca de su cultura. Ocurría algo similar hace unos meses, cuando la inteligencia artificial de Whatsapp mostraba imágenes de niños cargando armas al hacer una búsqueda relacionada, algo que no sucedía si se trataba de Israel.