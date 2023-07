Descubre los 6 mejores colchones de muelles ensacados

A la hora de elegir el mejor colchón de muelles ensacados para nuestro cuerpo, son varios los factores que debemos tener en cuenta. Tanto nuestra comodidad como nuestra salud están en juego y factores como una firmeza adecuada, la redistribución del peso o la adaptabilidad a tu cuerpo sobre el material que elijas van a jugar un papel muy importante en tu descanso y la elección de un colchón adecuado. Según un estudio publicado en el Journal of Sleep Research, un sueño reparador tiene un impacto positivo en el rendimiento cognitivo, la atención, la concentración y la toma de decisiones, fortaleciendo a su vez nuestro sistema inmunológico.



De este modo, a pesar de que en un primer momento la adquisición de un buen colchón pueda suponer un desembolso elevado de dinero, invertir en calidad te va a permitir disfrutar de él durante mucho más tiempo, pudiendo también ahorrar en visitas al fisioterapeuta o consultas médicas. Uno de los productos que están cobrando popularidad últimamente son los colchones de muelles ensacados, que combinan la durabilidad y firmeza de los muelles tradicionales con la adaptabilidad y suavidad del viscoelástico para un sueño reparador y saludable.



Los mejores colchones de muelles ensacados de 2023

Si ya te has decidido por los muelles ensacados, pero todavía necesitas algún dato más para decantarte por una opción u otra, aquí te traemos una selección de los mejores colchones de muelles ensacados disponibles en España:



Colchón Emma Hybrid Premium

Colchón Emma Hybrid Premium.

Características del colchón:

Precio: desde 299€

Materiales: Espuma Airgocell y Espuma Viscoelástica adaptable.

Núcleo: Muelles ensacados con capa de espuma HRX

Altura: 25cm

Ancho: de 90cm a 200cm

Largo: de 190cm a 200cm

Firmeza: alta

La calidad y comodidad del colchón Emma Hybrid Premium le ha convertido en el colchón más vendido de toda Europa a través de internet. La fama y éxito de este colchón se debe a su combinación única de muelles ensacados y espuma de alta densidad que brinda un soporte óptimo para tu columna vertebral, así como una adaptabilidad excepcional. Además de los beneficios ya mencionados de los colchones de muelles ensacados, el colchón Emma Hybrid Premium, gracias a su tecnología termorreguladora, ofrece una mayor transpirabilidad y un equilibrio térmico para una temperatura agradable durante toda la noche. Sin duda, este es uno de los mejores colchones de muelles ensacados por su adaptabilidad y resistencia a largo plazo. Esta opción, disponible en varios tamaños y con descuentos de hasta el 50% la podrás adquirir todavía a un mejor precio si haces uso de los descuentos y códigos promocionales Emma disponibles para compras online.



Colchón Emma Hybrid Premium Plus



Colchón Emma Hybrid Premium Plus.

Características del colchón:

Precio: desde 349€

Materiales: Espuma Airgocell, Espuma Viscoelástica adaptable y tecnología ConstantCOOL

Núcleo: Muelles ensacados con capa de espuma HRX

Altura: 25cm

Ancho: de 90cm a 200cm

Largo: de 190cm a 200cm

Firmeza: alta

Sin duda, uno de los puntos fuertes de este colchón Emma es la innovación. La principal característica que lo diferencia de otros colchones es su tecnología ConstantCOOL, que detecta el exceso de calor y lo expulsa manteniendo un equilibrio térmico durante más de 12 horas. Al igual que otros productos de Emma, el colchón Emma Hybrid Premium Plus cuenta con certificaciones de calidad, como OEKO-TEX Standard 100, que garantizan la ausencia de sustancias nocivas en sus tejidos. Si aún no has probado esta tecnología termorreguladora y quieres experimentar la comodidad y confort superior de los muelles ensacados, Emma te ofrece, además, una garantía de satisfacción de 100 noches para probarlo sin compromiso y asegurarte de que cumple con tus expectativas. Si quieres aprovechar a conseguir un mejor precio, echa un vistazo a los descuentos Emma en este modelo de colchón que te permitirán ahorrar hasta un 55% en el coste total de tu compra.



Colchón Triana V2 Elaxprem



Colchón Triana V2 Elaxprem.

Características del colchón:

Precio: desde 367€

Materiales: espuma Airsoft y Supersoft con fibra

Núcleo: muelle ensacado

Altura: 28cm

Ancho: de 80cm a 180cm

Largo: de 190cm a 200cm

Firmeza: media

Con un diseño único y una calidad inmejorables, el colchón Elaxprem, de venta en El Corte Inglés, ofrece una combinación de la espuma Airsoft y Supersoft con la fibra de algodón para una mayor suavidad en la composición y un descanso óptimo. Además, la tapicería exterior está realizada en Strech algodón 100% con Aloe vera y Chenilla en platabanda que le da un acabado y tacto excelente. De este modo, este colchón constituye una opción que se mueve entre la suavidad del viscoelástico y la firmeza y confort de los muelles ensacados. Por otro lado, su contorno de espuma HR permite una mayor minimización del movimiento, así como la insonorización de la zona de los muelles. Todas estas características convierten al colchón Triana V2 Elaxprem en la combinación perfecta para indecisos con una relación calidad-precio difícilmente mejorables. Puedes encontrarlo en el Corte Inglés.



Galeón Compact de Pikolin



Galeón Compact de Pikolin.

Características del colchón:

Precio: desde 333€

Materiales: Tejido exterior Seaqual, Viscofoam fibra atérmica y poliéter

Núcleo: Adapt-Tech con muelles ensacados

Altura: 24cm

Ancho: de 80cm a 180cm

Largo: 182cm a 200cm

Firmeza: media

El Galeón Compact es una de las opciones más económicas de muelles ensacados recubiertos de material viscoelástico que podrás encontrar en el mercado. Gracias a su enorme variedad de tamaños para todos los gustos o tamaños de habitación, Pikolín pone a disposición del consumidor la mejor tecnología para noches de descanso placentero. Este modelo destaca por su firmeza media y su gran transpirabilidad, lo que proporciona un acolchado que acoge el cuerpo de la persona y evita a su vez hundimientos. Por otro lado, su capa de Viscofoam reduce la presión sanguínea y dispersa el calor que el cuerpo humano genera al dormir, actuando en favor de la comodidad y necesidades de descanso que tu cuerpo te demanda. Este colchón podría decirse que es el mejor colchón Pikolín de muelles ensacados y lo puedes obtener desde su web por poco más de 300€ con opciones de financiación muy flexibles y sin intereses que te ayudarán a conciliar el sueño todavía más. Para conseguirlo al mejo precio puedes encontrar un cupón Pikolin.



Colchón Spring Deluxe de Carrefour



Colchón Spring Deluxe de Carrefour.

Características del colchón:

Precio: desde 236€

Materiales: tejido Stretch Cashmere, fibra Todotherm y Supersoft

Núcleo: muelles ensacados con visco

Altura: 25 cm

Ancho: 160 cm

Largo: 180 cm

Firmeza: media

Para aquellos convencidos de las ventajas de los colchones de muelles ensacados, que dispongan de un presupuesto más ajustado, también tienen una opción muy interesante tanto para su espalda como para su bolsillo. Este es el caso de la gama de colchones de venta en Carrefour Spring Deluxe que ofrecen opciones de colchones de matrimonio por apenas 200€ con envío gratuito y la posibilidad de conseguir un mejor precio gracias a los descuentos y cupones Carrefour. Además, este modelo de colchón cuenta con la tecnología Pocket Spring Hybrid System que proporciona firmeza a la par que adaptabilidad, y tejidos envueltos en cashmere acolchado con fibra Todotherm y Supersoft, para una correcta ventilación y frescor durante las noches calurosas.



Colchón Pocket Premium F



Colchón Pocket Premium F.

Características del colchón:

Precio: desde 419€

Materiales: tapicería Strech con comportamiento Optigrade

Núcleo: muelles ensacados Pocket Premium de 15 cm

Altura: 23 cm

Ancho: 150 cm

Largo: 190 cm

Firmeza: media

Con independencia de lechos, que impide que se traspase el movimiento de un lado a otro, el colchón Pocket Premium Flex se posiciona como uno de los mejores colchones para dormir en pareja. Además, su bajo precio unido a la durabilidad de sus materiales, con muelles encapsulados con material HR de alta densidad, te permitirán obtener un colchón de primera calidad durante mucho tiempo sin perder efectividad en su sistema de tecnología y termorregulación. Por último, este modelo está especialmente tejido para reducir el riesgo de reacciones alérgicas, lo que le da una gran ventaja y amplía su grado de confort no sólo en cuestión de adaptación a la forma de tu cuerpo, sino también en lo que respecta al frescor y temperatura de sus materiales.



¿Qué son los colchones de muelles ensacados?

Los colchones de muelles ensacados están diseñados con una estructura interna que consta de una serie de muelles independientes envueltos en pequeños sacos de tela. Cada muelle funciona de manera individual, lo que proporciona un soporte y adaptabilidad personalizados que se adapta a cada parte de tu cuerpo. Este sistema permite una mejor distribución del peso y la presión, lo que resulta en una postura correcta de la columna vertebral y una mayor comodidad durante el sueño.



Además, para los que dormís en pareja, el colchón de muelles ensacados os permitirá aislaros de cualquier posible incomodidad que pudiera producirse a raíz del movimiento de vuestro acompañante. La mayoría de los colchones de muelles ensacados están compuestos de una estructura basada en un núcleo, que, sumado a las dos capas que lo recubren, proporcionan un mayor confort y suavidad que los han llevado a estar presentes en catálogos de todo el mundo.



¿Es mejor colchón de muelles ensacados o viscoelástico?

A pesar de las innumerables ventajas de los colchones de muelles ensacados, hay personas que pueden preferir los colchones viscoelásticos, ya que resultan más blandos y calentitos, lo que puede suponer una opción de mayor comodidad para muchas personas.





Otra de las grandes diferencias entre los colchones viscoelásticos y los colchones de muelles ensacados es la transpirabilidad. Para aquellos que vivan en un clima cálido o sean muy calurosos, los colchones de muelles ensacados van a proporcionarles una mayor transpirabilidad y ventilación y por ende un mayor confort durante toda la noche.



Aunque cada colchón es un mundo y cada preferencia depende de quien lo compre, a nivel general y debido principalmente a su durabilidad, conviene invertir muelles ensacados, pues a pesar de que suelen tener un coste más elevado, su composición evita hundimientos y deformaciones que sí podrían llegar a darse eventualmente en otro tipo de materiales.



La mejor alternativa a los muelles

Si eres de los que prefieren la espuma viscoelástica, en Emma puedes encontrar alternativas a los colchones de muelles ensacados, más económicas y compuesto de materiales menos duros y de gran adaptabilidad a cada curva de tu cuerpo. Este es el caso del colchón Emma Original, el cual ha sido clasificado como el mejor colchón de visco en España por 6 años consecutivos.



Colchón Emma Original

Colchón Emma Original.

Características del colchón:

Precio: desde 249€

Materiales: Espuma Airgocell y Espuma Viscoelástica adaptable

Núcleo: Espuma de soporte HRX de alta densidad

Altura: 25 cm

Ancho: desde 90 cm a 200 cm

Largo: desde 190 cm a 200 cm

Firmeza: media

Gracias a sus tres espumas de alta densidad, el colchón Emma Original te proporciona una firmeza y soporte para tu cuerpo que nada tienen que envidiar a otros colchones. Además, esta opción ofrece una buena independencia de lechos que te permitirá dormir cómodamente con otra persona sin que el movimiento de uno despierte al otro. Por último, a pesar de que los colchones viscoelásticos cuentan con menos transpirabilidad que los de muelles ensacados, en el caso del colchón Emma Original, los poros de su funda proporcionan una mayor ventilación, evitando sudoración durante la noche. Todo esto lo convierte en una excelente opción para los amantes del visco, pudiendo hacerse con este colchón líder en el mercado a precio muy reducido gracias a los descuentos y promociones Emma.



Recuerda que la elección del colchón adecuado dependerá de tus preferencias personales en términos de firmeza, adaptabilidad y presupuesto. A pesar de que este tipo de productos suele ser recomendable probarlos en persona, te recomendamos que realices tus compras de forma online. De este modo, podrás aprovechar descuentos y códigos exclusivos que te permitirán ahorrar cantidades significativas de dinero en el precio final de tu cesta de la compra.