Dinero público y el suelo de todos para los ricos: la escuela privada campa a sus anchas en el Madrid de Ayuso

Ante la falta de centros públicos, el barrio madrileño de Peñagrande tiene a más del 80% de sus menores escolarizados en institutos concertados y privados. En Valdebebas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cedido gratis suelo que pertenece a la Comunidad para la construcción de un concertado, mientras los jóvenes de la zona no tienen instituto público cerca. Y en Chamberí, el histórico Instituto Homeopático y Hospital de San José, declarado Bien de Interés Cultural y en el que se invirtieron tres millones de euros para su remodelación, ha sido comprado por una empresa estadounidense que montará un carísimo centro de estudios frente a la pasividad del Ejecutivo del PP, que ha declinado la compra pese a tener derecho de tanteo sobre la propiedad.

Todas las decisiones educativas del Gobierno del Partido Popular confluyen en el mismo punto. Cada medida, ya sea a través de la Consejería de Educación o de Cultura, minan de una u otra forma las capacidades de la educación pública madrileña. Y el resultado de esta estrategia es contundente: actualmente, la Comunidad de Madrid es la única de España donde los colegios privados y concertados superan en porcentaje total a los públicos.

María Pastor, diputada de Más Madrid y encargada del ámbito de Educación, revisa la estrategia de la derecha en la capital y encuentra una lógica desintegradora: "El PP lleva más de 20 años poniendo alfombra roja a las empresas y piedras en el camino a las familias madrileñas que ven cómo tienen que pagar con dinero y con tiempo la falta de inversión y la falta de compromiso del Gobierno de Ayuso con la educación pública madrileña", apunta.



Porcentaje de centros educativos públicos frente a los concertados y privados por comunidades autónomas. — MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El caso más reciente, la creación de un centro exclusivo estadounidense en un edificio declarado Bien de Interés Cultural y recientemente remodelado con dinero público, ha reabierto las heridas en torno al borrado de la escuela pública. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza en CCOO Madrid, es muy crítica: "Un caso más de saqueo de lo público. Es otro escándalo. Un regalo de más de tres millones de euros de las arcas públicas para que una empresa americana haga negocio. Una oferta educativa que no es necesaria para las élites nacionales e internacionales. La matrícula es privativa. Podría ser una escuela de música y artes, como demandan las familias que viven en el barrio. Este capitalismo neoliberal educativo de amiguetes que promueve el PP es un auténtico chollo para los afortunados que se benefician", asevera.

Pese a tener derecho de tanteo en la compra, desde la Consejería de Educación aseguran a Público que el Gobierno del PP no mostró interés en adquirir el edificio después de haberlo remodelado con dinero público. En total, aseguran, tres millones de euros, parte de ellos -la mitad- financiados a través de convenios anuales con la Fundación CajaMadrid.

Madrid la comunidad autónoma que menos invierte en Educación

El PSOE de Madrid, en palabras de su candidato a las elecciones de mayo próximo, Juan Lobato, analiza la jugada del PP y desvela el abandono del edificio: "En vez de protegerlo, como es su obligación, la Comunidad de Madrid lo abandona primero y lo regala después a manos privadas. En los últimos once años, Patrimonio de la Comunidad de Madrid solo ha hecho una visita y nunca ha exigido a los propietarios las actuaciones de conservación y mantenimiento a las que estaban obligados. Al revés, ha invertido tres millones de todos los madrileños de los que ahora se beneficiará una empresa", declara.

En la comparativa estatal, los datos de Madrid resultan sonrojantes. Es la comunidad autónoma que menos invierte en Educación (2,13% del PIB frente al 4,93% de la media nacional) y el presupuesto educativo por habitante es de 754 euros frente a 1.167 de promedio en España. "Las consecuencias de estas políticas de espolio y descapitalización las pagan nuestros jóvenes y se pagarán por varias generaciones", augura Isabel Galvín.

La cesión de suelo público para levantar centros privados es un modus operandi habitual del PP en Madrid. Al centro en Valdebebas se suma otro en Villa de Vallecas y un tercero en Vicálvaro, este último en una parcela valorada en 18 millones de euros.

María Pastor: "En Valdebebas los niños dan clase en el comedor y en la sala de profesores"

Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos para la Comunidad de Madrid, desnuda los métodos de la derecha: "El PP ahonda en la brecha entre centros públicos y privados. Ha encontrado un nuevo mecanismo para garantizar el negocio especulativo. Siendo la comunidad que menos invierte en educación per cápita, ahora gran parte de esa inversión se va no a conciertos, sino a abaratar la construcción y funcionamiento de centros privados, que luego se conciertan o no. Lo estamos viendo en Chamberí y lo vimos en Valdebebas y Villa de Vallecas. Y la fiesta la pagamos entre todos", declara.

En el caso del centro en Villa de Vallecas, el contrato de explotación, tal y como revela el propio portal de la Comunidad, es de 40 años, lo que genera que muchas empresas se postulen como candidatas. Terreno gratis en la capital de España utilizable durante cuatro décadas.

Por su parte, María Pastor recuerda que el caso de Valdebebas es especialmente llamativo, ya que además incumple ciertos principios establecidos en la nueva ley de Educación -conocida como Ley Celaá-, que priorizaba la creación de centros públicos. "Valdebebas no tiene instituto y solo un colegio público. Tiene niños de primaria que están dando clase en el comedor y en la sala de profesores. La segunda fase está en los presupuestos pero no se verá en septiembre de 2023: lo que sí estará es el concertado", relata.

Estos movimientos del Gobierno de Díaz Ayuso han provocado ya las primeras movilizaciones. A mediados de diciembre, las AMPAS de los centros públicos protestaron frente a la Asamblea de Madrid. El sistema es infalible y los vecinos lo saben: "Obligan a las familias a escolarizar a sus hijos en estos centros privados o concertados porque no existen otras opciones".