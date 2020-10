Banco Santander lanza 11.100 becas de inmersión en inglés para mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral

El próximo 25 de octubre finaliza el plazo para optar a las Becas Santander English Up British Council (toda la información en https://santandersmartbank.es/becas), que impulsan Banco Santander, y el British Council. Este programa, que da acceso a 11.100 becas, premia la excelencia académica de los jóvenes universitarios españoles e impulsa su empleabilidad a través del aprendizaje del inglés, que se ha convertido no sólo en el idioma por excelencia del mundo de los negocios y las finanzas, sino también en el de la ciencia y la tecnología.



Según algunos estudios, en España poco más del 20% de la población se desenvuelve bien en esta lengua. Un dato que contrasta con las cifras que ofrecen Países Bajos, Suecia o Dinamarca, que rondan el 90%, y que refleja que el aprendizaje del inglés continúa siendo en nuestro país una asignatura pendiente.



Un informe elaborado por la consultora Adecco estima que uno de cada tres puestos de trabajo ofertados en España pide un segundo idioma y, de ellos, casi el 90% requieren el inglés. Además, según algunas estimaciones, saber inglés puede aumentar en más de un 40% las oportunidades de encontrar trabajo. Sin embargo, la firma Randstad señala que el 75% de las empresas cree que los candidatos no tienen un nivel apto de inglés, lo que limita las posibilidades de encontrar un buen trabajo y de mejorar las condiciones laborales.



Lo cierto es que el mundo empresarial se está internacionalizando cada vez más y contar con un nivel fluido en un segundo idioma se ha convertido en una exigencia cada vez mayor en los procesos de selección. "En Banco Santander hemos querido adaptar nuestros programas de becas para atender las nuevas demandas del mundo laboral. Hoy en día, el inglés es un elemento fundamental tanto en la incorporación como en el desarrollo profesional, convirtiéndose en una verdadera ventaja competitiva. Confiamos en que este programa de becas ayude a más de 10 mil universitarios a desarrollar con éxito sus competencias lingüísticas gracias a la formación del British Council", explica Susana García Espinel, directora de Santander Universidades España.



Las becas se desarrollarán en tres fases. En la primera se entregarán 10.000 becas a los candidatos y candidatas seleccionados por las propias universidades españolas, de acuerdo a los requisitos que se especifican en las bases de la convocatoria. Estos estudiantes se beneficiarán de un curso de autoaprendizaje online durante dos meses y obtendrán su certificado del British Council. Tras esta fase, se concederán otras 1.000 nuevas becas a los estudiantes que hayan obtenido mayor rendimiento, que accederán a clases de formación personalizada con un tutor a través de la plataforma myClass. Por último, los 100 mejores alumnos disfrutarán de una inmersión lingüística y cultural de tres semanas en una universidad británica en los meses de julio o agosto, con todos los gastos de alojamiento y viaje.



Para Mark Howard, director del British Council en España, "el inglés -la primera lengua extranjera de Europa y el idioma de internet, los negocios y la diplomacia- es una herramienta de construcción de futuro que permite a los jóvenes estudiar o trabajar en cualquier país de este mundo globalizado y, a la vez, enriquecerse en ese proceso de aprendizaje e inmersión cultural". Howard destaca que las Becas Santander English Up British Council cumplen con el propósito de la organización: "crear conexiones, entendimiento y confianza entre los ciudadanos británicos y españoles, a través de las artes, la cultura, la educación y el inglés".

El compromiso de Banco Santander con la educación

Para Banco Santander, "la educación es la base de una sociedad más justa". Por eso, dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el grupo incluye la financiación de 200.000 becas, prácticas en pymes y programas para emprendedores dirigidos por universidades en el trienio 2019-2021. De hecho, sólo en 2019 el banco ayudó a cerca de 70.000 estudiantes a través de estas iniciativas. "Asegurar que gestionamos nuestro negocio de forma responsable y que generamos beneficios cumpliendo con nuestra misión de contribuir al progreso de las personas y las empresas ha sido la base de nuestra actividad bancaria de generación en generación. Aunque siempre existe margen de mejora, nuestros esfuerzos se han visto reconocidos a nivel global", ha asegurado Ana Botín. La presidenta de Banco Santander hace referencia a los reconocimientos que ha obtenido el banco por su esfuerzo, entre ellos el de "banco más sostenible del mundo" según el índice Dow Jones Sustainaibility o el formar parte de las "2000 best regarded companies" que elabora la revista Forbes.



A través de Santander Universidades, el grupo ha destinado desde 2002 más de 1.800 millones de euros a apoyar la educación superior y cuenta con 1.000 acuerdos con universidades e instituciones de 22 países. Además de este firme compromiso, el grupo financiero apuesta por convertirse en el banco de referencia de los jóvenes a través de SmartBank, con una oferta específica para ellos, servicios especiales adaptados a los canales digitales y una web propia, www.santandersmartbank.es, que ofrece contenidos y propuestas de interés sobre empleo, educación, emprendimiento, vivienda o tecnología.