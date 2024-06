La emotiva lección de un hombre de 90 años al graduarse en Bellas Artes

Miguel Ángel Gallo tiene 90 años y ha terminado esta semana la carrera de Bellas Artes en la Universitat de Barcelona. El estudiante más veterano de su promoción ha recogido el diploma visiblemente emocionado y ha recibido los aplausos de todos sus compañeros y profesores. La Vanguardia ha entrevistado al recién graduado y ha compartido un vídeo del momento, que se ha hecho viral.

En 2017, Miguel Ángel se matriculó en la universidad para estudiar Bellas Artes y mejorar sus dotes con la pintura. El barcelonés dio el paso sin hablar antes con sus hijos, porque quería "aprender" a coger un pincel. Ahora, además del título de ingeniero industrial y profesor emérito en IESE, recoge el diploma que lo reconoce como graduado en Bellas Artes.

Los compañeros de pupitre definen a Miguel Ángel como una persona que destaca por su tranquilidad y determinación al enfrentar nuevos desafíos. El viaje académico del también ingeniero todavía no ha terminado: su próximo objetivo es cursar un doctorado.

Miguel Ángel quería demostrar que la edad no es ningún obstáculo y recuerda con nostalgia esta etapa junto a sus compañeros. "Me lo han puesto muy fácil. Me ponían WhatsApp para avisarme de que había exámenes", bromea el graduado en su conversación con La Vanguardia.

Los alumnos le han regalado un largo aplauso y han aprovechado la graduación para poner en valor todos los conocimientos que han adquirido gracias a la experiencia de su compañero. La universidad, según Miguel Ángel, no tiene límites.