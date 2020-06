La 'influencer', María Pombo, de 25 años ha confirmado a través de redes sociales que padece esclerosis múltiple. La noticia llega después de que el pasado 22 de mayo hiciese publico en su cuenta de Instagram que había notado molestias y hormigueos en algunas partes del cuerpo por lo que estaba haciéndose pruebas.

En un primer momento le diagnosticaron una mielitis (inflamación en la médula), pero no ha sido hasta ahora cuando ha recibido el diagnóstico definitivo. "No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", ha contado en un vídeo que ha compartido con sus más de 1,4 millones de seguidores.

Tranquila, aunque algo nerviosa, la 'influencer' madrileña, que está embarazada de su primer hijo, ha explicado este lunes a través de stories, coincidiendo con el primer aniversario de boda con su marido, Pablo Castellano, que la semana que viene va a empezar un tratamiento.

"Es compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando de a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones", ha aseverado.

El orden cronológico

Pombo está de casi tres meses y ha asegurado a sus seguidores que está deseando que se le pasen las náuseas y los mareos propios de los primeros meses de gestación. La noticia del embarazo la dio a conocer a través de un montaje en vídeo donde se le puede ver realizándose una de sus primeras ecografías.

"El orden cronológico fue: confinamiento, me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezo a encontrar mal, luego las pruebas, luego la mudanza y ya la semana pasada me dieron los resultados".

María Pombo: "Tengo una razón muy grande por la que ser muy muy feliz"

Tal y como ha explicado la joven madrileña se encuentra en una época de grandes cambios. Además de su próxima maternidad, también se ha mudado a una casa más grande junto a su marido. Aunque los resultados son adversos en lo médico, María ha querido tranquilizar a todos sus fans.

"Como dije, a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras, con lo cual la ilusión que tenemos ahora gana por goleada. Poco más... simplemente quería manteneros informaros. En cuanto me encuentre un poquito mejor, ya vuelvo a tope", ha prometido a sus seguidores.