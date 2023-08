Escritores con discapacidad intelectual, la literatura que fulmina barreras

Las personas con discapacidad intelectual siguen conquistando espacios de los que hasta no hace mucho tiempo estaban completamente excluidos porque no se les suponía la aptitud necesaria para disfrutar de ellos.

Ahora han tomado el de la literatura, tal como muestra el catálogo de más de treinta escritores que han publicado libros de relatos, novela o poesía, algunos premiados, un novedoso proyecto de la organización Plena Inclusión al que han puesto el título de Personas con Arte.

En España hay cerca de 270.000 personas con una discapacidad intelectual reconocida con un grado igual o superior al 33%, que representan en torno al 9% de todas las personas que tienen una discapacidad valorada en nuestro país. Son, pues, un colectivo muy amplio que está abriendo cada día una puerta para salir de la exclusión y la estigmatización que durante siglos han castrado su desarrollo personal.

El proyecto Personas con Arte, que cuenta con una subvención del Ministerio de Cultura, echó a andar el año pasado con el objetivo de visibilizar las obras de escritores y escritoras con discapacidad intelectual y del desarrollo, e impulsar su trabajo para que puedan seguir dedicándose a la literatura.

El catálogo incluye ya a 31 autores, de diferentes edades y 11 comunidades autónomas, que han publicado en total 46 libros de distintos géneros y en varios de los idiomas oficiales del estado español.

"No se trata de un taller", subraya Valentina Lara, responsable del área de Cultura en Plena Inclusión, la mayor organización de España en discapacidad intelectual. "Es una apuesta artística trabajada, seria, una apuesta por la profesionalización de estos creadores. Queremos poner sobre la mesa que hay escritores con discapacidad con una creación variada y tan rica que no llegamos ni a imaginar".

La propuesta es muy variopinta. Está, por ejemplo, la de Izan Ruiz, un adolescente de 15 años de Sevilla, con un trastorno del espectro autista (TEA), que ha publicado un libro que él creó de manera oral: grabó primero la historia y luego la transcribió en un ordenador, porque su discapacidad le causa grandes dificultades para escribirla directamente.

Se titula El club Zeta, una novela de corte juvenil con muchos personajes que ya ha presentado en varios centros escolares, donde él cuenta su experiencia como escritor y, de paso, ayuda a conocer la realidad de las personas con TEA.

Está también en el catálogo la obra de Gemma Dachs, de 58 años, que ha publicado un libro de cuentos en catalán, escritos con una gran dosis de humor, y que tiene un blog con todas sus creaciones llamado Contes de la Gemma.

"Una vez, sentada en un banco de piedra a la entrada de mi casa, vi una hormiga que intentaba arrastrar una miga de pan y casi no podía. Esto me hizo tanta gracia que empecé a escribir un cuento. Así fue como empezó mi ilusión de escribir", cuenta ella en la presentación de su obra.

En el catálogo de Personas con Arte también hay escritores laureados, como el poeta valenciano David Coloma, que ha participado ya en seis antologías y ha obtenido en dos ocasiones el primer premio del Certamen Literario La Rosetta y el del Concurso Embrujado con Lucha, además de varias menciones de otros galardones artísticos.



Sara Pestana: "Me inspira lo que me pasa"

Sara Pestana, poeta de 29 años nacida en Tarragona y afincada en Avilés, aún no ha recibido ningún premio, pero está en ello. Es la autora de Trocitos de mí, un poemario de 128 páginas publicado por la editorial Círculo Rojo. Muestra de esa obra es este hermoso verso, este botón lírico: "Siempre quise que la lluvia / se convirtiera en un mar lleno de peces. / Eres esa luna bajo el universo".

"Empecé a escribir cuando era adolescente, aunque ya de pequeña había escrito la historia de una niña a la que secuestraba un señor con un globo", cuenta Sara a Público. "Con la poesía comencé cuando fui a la presentación del libro de una compañera del colegio y me entró el gusanillo. Entonces, le dije un día a mi madre que quería publicar un libro y me dijo que ya veríamos. Hasta que lo conseguimos".

Sara escribe cuando le viene la inspiración, sobre todo por las mañanas, muy pocas veces de noche, al contrario de lo que les sucede a otros muchos creadores. "Me inspira", dice, "lo que me pasa, las situaciones que me ocurren, también el amor, el desamor, la amistad. Se puede decir que soy una poeta romántica".

Para esta joven poeta con un 35% de discapacidad, escribir supone un "desahogo". La literatura, la poesía, le ayuda a sacar todo lo que lleva dentro. En uno de los poemas cuenta con orgullo que ella es una mujer con discapacidad intelectual, una "mujer fuerte, una mujer liberada".

Ahora, Sara Pestana tiene dos sueños: uno, publicar su segundo libro, del que ya ha escrito algunos poemas; el otro, aprobar las oposiciones de auxiliar administrativo que tendrá el próximo mes de noviembre para conseguir una plaza en la administración de la comunidad asturiana.

Y, mientras se cumple uno y otro sueño, ella sigue desarrollando su otra faceta artística, la de actriz de teatro. Está ensayando una obra que se estrenará a final de año, o a principios del siguiente, en la que representa el papel de traductora de una mujer rusa. "Y actuar me gusta casi tanto como escribir", confiesa.

En la otra punta de España, en La Zubia, provincia de Granada, bullen sin parar las ideas en la cabeza de Sergio Gómez Quintero, un adolescente de 14 años que cursa segundo de la ESO en un aula específica de autismo con integración ordinaria.

Sergio ha publicado ya un libro de relatos titulado Mi universo azul. De zombis, monstruos y personajes imaginarios, pero ya ha escrito otros 19 cuentos para una segunda publicación.

He aquí un extracto de su primer libro, que da una idea de la prolífica imaginación de este jovencísimo autor:

Había una vez un niño que se llamaba Malabarinsis. Tenía una casa roja y un hermano pequeño. Se llamaba Recoñaña, que también era rojo (aunque sus ojos eran rosas)…

- ¡Ehhh, mirad, un niño multicolor! ¡Jua jua jua jua! –reían los macacos-. Recoñaña sintió muchísima pena. Se bajó del árbol rápidamente y se escondió en el abeto.

Malabarinsis fue a buscar a su hermano y lo encontró muy triste subido en ese árbol.

- Recoñaña, pero ¿qué hace ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás triste? –le preguntó Malabarinsis.

- Los macacos se han reído de mí porque soy de muchos colores – respondió el hermano

Sergio escribe sobre monstruos y animales basados en videojuegos que le gustan, como el de Plants versus Zombies, también historias en las que aparecen miembros de su familia buscando al número 26, que se ha escapado al espacio en una nave que tiene la forma de un ojo con conjuntivitis, o de un fantasma llamado Baboso al que no le gustan las navidades. Su cabeza es un ciclón que no para de crear ficción en forma de relatos.

"Me siento bien cuando escribo. Me permite desarrollar toda la imaginación que tengo", explica a este periódico con la ayuda de su padre, David. Su padre es el que le ayuda también a corregir los textos que él ha escrito en un ordenador portátil.

A este tándem se sumó un catedrático de la Universidad de Granada especialista en literatura infantil, Juan Mata, que montó con su asociación un grupo de lectura con niños de espectro autista en la que emergió definitivamente la vena literaria de Sergio.

El catedrático le buscó una editorial, Allanamiento de Mirada, que en 2019 decidió publicar Mi universo azul, con 29 relatos, que sigue a la venta en cerca de 50 librerías de varias comunidades autónomas.

El libro se presentó en un lugar insigne, la Biblioteca de Andalucía de Granada, con un éxito rotundo de asistencia, recuerda el padre. Sergio lució la pajarita que pidió expresamente llevar puesta en el acto y el público disfrutó con su presentación y la lectura de algunos extractos de sus relatos. Fue la puesta de largo de un escritor al que le chiflan las historietas de Mortadelo y Filemón, del Capitán Calzoncillos y de Policán.

La responsable de Personas con Arte cree que este proyecto ha puesto el foco en la vertiente creativa de las personas con discapacidad intelectual, en su manera de estar en el mundo y de entenderlo.

"Ayuda a cambiar el rol de estas personas, que dejan de ser pasivas para convertirse en creadoras de contenido. Ya no son meros espectadores, sino protagonistas y autores, lo que ayuda a crear una cultura inclusiva. Les permite empoderarse, crear su propio discurso", explica Valentina Lara.

Las obras de este catálogo están llenas de "una enorme humanidad", subraya la coordinadora, y su lectura permite acercarse a la realidad de estas personas, con una experiencia vital muy profunda, diferente, y una enorme sensibilidad.

"Hay propuestas que nos han sorprendido mucho por su gran calidad, por su enorme complejidad", añade. "Hay novelas de misterio, de intriga, con un entramado muy complejo, algunas con una extensión de más de 500 páginas".

Curiosamente, sólo una de las obras está escrita en lectura fácil, el sistema utilizado para facilitar la comprensión de textos a personas con discapacidad intelectual.

El catálogo de Personas con Arte es tan amplio que incluye hasta la autora de una obra musical, Leticia Herrero, psicóloga infantil a la que le detectaron un TEA cuando ya era adulta.

"Las crisis emocionales que sufrí al enamorarme potenciaron mi creatividad, me llevaron a escribir dos obras: El rastro de mis experiencias y Andanzas de una sirena", cuenta la escritora en la presentación de sus publicaciones.

Los responsables del proyecto quieran que siga creciendo, por lo que animan a las personas con discapacidad intelectual a enviarles sus obras editadas para darles difusión.