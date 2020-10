España bloquea el acceso a una ONG que ayuda a mujeres para abortar desde casa

La tensión producida en los sistemas sanitarios europeos a raíz de la covid-19 ha acelerado el teleaborto o aborto en casa con el que se interrumpe el embarazo a través de la consulta médica por teléfono o vídeo y el envío, por correo, de dos pastillas (mifepristone y misoprostal) antes de las nueve o diez semanas de gestación. Algunos países que adoptaron la medida como provisional en el inicio de la pandemia están ahora considerando que se quede de forma permanente. El Gobierno autónomo de Escocia es de los que va delante, en el resto de Reino Unido. Hasta marzo, el sistema era híbrido: la primera pastilla la administraba el médico tras una ecografía en una clínica y la segunda la tomaba la paciente en casa. Como todo lo que involucra el aborto, la nueva normativa ha provocado protestas de las organizaciones llamadas provida.

Reino Unido no ha sido el único país en el que la covid-19 ha modificado la regulación de este tipo de tratamientos médicos. La República de Irlanda, que ha sido de las últimas en Europa en legalizar el aborto, también se ha apuntado a la consulta telefónica y el envío de las pastillas por correo, mientras que en Francia las píldoras se tienen que recoger en clínicas o farmacias y el período de interrupción del embarazo se ha extendido de siete a nueve semanas. De momento, en los dos últimos países citados son medidas provisionales a la par de la pandemia del coronavirus. En EEUU el asunto está en los tribunales y en la campaña electoral.

Los órganos oficiales que regulan estas intervenciones médicas se han mostrado a favor de su implantación fija porque garantizan mayor seguridad en la salud de las mujeres por la temprana interrupción. Un portavoz del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (el cuerpo profesional de ginecólogos y obstetricias) ha hecho público lo siguiente: "El uso de la telemedicina para facilitar el acceso a un aborto médico temprano en casa es una evolución innovadora y positiva que ha surgido durante el desarrollo de la pandemia. Otros servicios médicos luchan por proveer el cuidado adecuado. Sin embargo, el acceso al aborto no sólo se ha mantenido, sino que ha mejorado".

El órgano oficial médico British Medical Association se ha pronunciado también a favor de la permanencia de la, de momento, práctica provisional. La Organización Mundial de la Salud (WHO, siglas en inglés) ha sido más genérica y cautelosa al declararse sobre el tema y decir que las interrupciones tempranas del embarazo pueden realizarse con seguridad fuera de clínicas o centros médicos.

Lo que sí apuntan las cifras es que la introducción del aborto en casa ha aumentado el número de intervenciones en la fase inicial de la gestación. En Inglaterra y Gales, de enero a junio de este año, se llevaron a cabo 109.836 abortos, la mitad (50%) de ellos ejecutados antes de las siete semanas. El mismo semestre de 2019, el porcentaje era del 40%. La cifra de intervenciones dentro de las primeras diez semanas de gestación ha pasado del 81% en 2019 al 86% en 2020, según los datos publicados en septiembre, referentes al primer semestre de este año, por los órganos médicos citados.

Las que conocen internacionalmente el tema de los teleabortos son las mujeres que llevan la ONG Women on Web, que asiste en 17 lenguas distintas a mujeres de todo el mundo, especialmente de países en los que el aborto está prohibido, desde su base en Canadá. La legislación española es como la europea. Sin embargo, el Gobierno español se ha alineado con países como Arabia Saudí o Turquía al bloquear el acceso por internet a esta organización. Desde la web de Women on Web dicen que "el caso español es muy decepcionante porque lo queríamos incluir en los estudios sobre Europa, y las españolas tienen derecho a la información sobre el aborto". Y añaden que el bloqueo constituye "una censura propia de un país en los que el aborto es ilegal". La fundadora de la ONG escribió el pasado mes de junio a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a los principales servicios de internet para retirar el bloqueo, pero todavía espera respuesta a su petición.

A pesar de que los órganos oficiales médicos avalan la seguridad de los abortos en casa, la organización Right to Life aduce que tiene pruebas de, al menos, dos mujeres y un bebé fallecidos en el transcurso de este tratamiento. Catherine Robinson, portavoz de Right to Life, explica a Público que "desde que el Gobierno británico permite los abortos en casa DIY (Do It Yourself o Hágalo usted misma) han aparecido serias preocupaciones acerca de la seguridad, incluidas las muertes de dos mujeres y el potencial asesinato de un bebé, inesperadamente, nacido en vida; estas interrupciones DIY introducidas en todo Reino Unido son peligrosas y deben suspenderse de manera inmediata". La organización no se queda de brazos cruzados y ha escrito ya al Gobierno escocés para pedir que pongan freno a sus planes de adoptar la medida de manera permanente.

El aborto en casa o DIY, como lo llaman sus contrarios, consiste en la comunicación telefónica o en vídeo con el médico antes del envío, por correo, de las dos pastillas y durante el proceso de su administración. La primera (mifepristone) genera una hormona que separa el embrión de la matriz; dos días después de ingerir la primera, se toma la segunda (misoprostal) que induce contracciones uterinas y la expulsión del feto como menstruación. Los fetos de seis semanas de gestación son del tamaño de una lenteja.