Esto es lo que dice la ley del trabajo sobre las vacaciones

Cuando llegan estas fechas las redes se inundan de publicaciones en la playa, música de fiesta y mojitos. La mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena quieren disfrutar del verano en sus dos meses por excelencia: julio y agosto.

En ese momento se sabe que hay que llegar a un acuerdo con la empresa porque no todos los trabajadores pueden descansar los mismos días. No obstante, ¿quién no ha tenido alguna vez la duda sobre si la empresa puede elegir sus vacaciones?

Se dice que poder gozar de ese periodo vacacional que tanto ansías es uno de los derechos más importantes que tienen los empleados. Es tan necesario que puede repercutir además de en el bienestar personal, en la productividad de la empresa.

Desde Público te contamos cómo puedes calcular los días que te corresponden y si se puede o no decidir las fechas que mejor te parecen para poder disfrutar de tu merecido momento de descanso.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores?

El Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre es el que aprueba el texto que rige las vacaciones, es decir, la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El Estatuto de los Trabajadores, al igual que los convenios colectivos, fijan las normas referentes a las vacaciones. Es el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores el que aborda esta cuestión, empezando por señalar que "el periodo o periodos del disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador", siempre y cuando se tengan en cuenta "lo establecido, en su caso, en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones".

Las vacaciones se fijan de común acuerdo y si no se llega a un entendimiento, la jurisdicción social lo fija

El convenio colectivo habla sobre si se puede o no fijar los periodos vacacionales o las normas que se deben seguir para poder fijar estas vacaciones a lo largo del año, si son días laborales o naturales, así como su retribución.

Según lo estipulado en este artículo, si no se llega a un acuerdo entre empresa y trabajador, la jurisdicción social será la responsable de fijar la fecha para garantizar que se disfrutan de los días estipulados. Se debe interponer una demanda en el juzgado de lo social y este determinará el periodo. La decisión que el juzgado tome será irrecurrible y el procedimiento será preferente y sumario.

Quién decide la fecha de las vacaciones

Según lo establecido por ley, los trabajadores dispondrán de un descanso de al menos 30 días naturales por año trabajado. Si estás en una empresa que se rige por días laborales, se podrán solicitar hasta 22 días por año. La diferencia circunstancial entre una y otra es que el de 30 disfruta de cualquiera de los 365 días que tiene el año (es decir, también se incluyen sábados y domingos), mientras que los días hábiles son aquellos en los que se trabaja.

Ni la empresa ni el trabajador pueden imponer estos días, se debe llegar a un acuerdo. Lo que sí es obligatorio es que al menos con dos meses de antelación se le traslade al trabajador cuáles son los días que le corresponden para este poderse gestionar y las solicite cuando considere oportuno.

Cómo se calculan los días que me corresponden

Como se ha comentado, lo normal es que el trabajador cuente con 30 días naturales de vacaciones al año o bien, 22 días hábiles. Por tanto, para poder calcular cuántos días corresponden por mes trabajado hay que hacer una división sencilla.

Te corresponden 2,5 días naturales por mes trabajado y 1,8 días hábiles por mes trabajado

Los trabajadores que cuenten con 30 días naturales de vacaciones al año le corresponden 2,5 días de vacaciones por cada mes trabajado. Por su parte, los trabajadores que pueden disfrutar de 22 días laborales de descanso anuales, cuentan con 1,8 días de vacaciones por cada mes trabajado.

Se debe tener en cuenta que estos días que nos corresponden por cada mes que inviertes en tu empresa, son por ley, pero las empresas pueden aumentar esta cantidad u otorgar días extra.