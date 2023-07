Estrasburgo da la razón a la atleta Caster Semenya, discriminada por ser intersexual

Victoria judicial para la atleta sudafricana Caster Semenya. Tras cinco años luchando en tribunales para no someterse a un tratamiento hormonal impuesto por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF en su momento, ahora WA), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH. o Tribunal de Estrasburgo) ha fallado este martes a favor de Semenya.

La WA le prohibió a Semenya participar en competiciones de entre 800 y 1500 metros a no ser que se sometiese a un tratamiento hormonal. Estrasburgo ha considerado que dicha prohibición fue "discriminatoria por sexo" por ser intersexual y tener los niveles de testosterona elevados.

Los tratamientos hormonales que le imponían a la atleta para poder competir podían ser perjudiciales para su salud, uno de los motivos por los que Semenya se negaba a someterse a ellos. Dichos tratamientos consistían en la reducción de la testosterona mediante estrógenos.

La atleta impugnó el reglamento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo sin éxito. Ante la negativa, acudió al Tribual Federal suizo, donde tampoco le dieron la razón. Ambas instituciones estaban de acuerdo en que la federación discriminaba a la atleta por ser intersexual, pero consideraban que era "necesario" para que la competición femenina fuese igualitaria.

En 2021 Semenya recurrió al TEDH, que ha determinado que Suiza no valoró correctamente lo que el reglamento le planteaba a la atleta. Semenya se vio obligada a "decidir" entre someterse a un tratamiento médico que no necesita y al que no quería someterse, o renunciar a su profesión como atleta. Así, Estrasburgo sentencia que Semenya se vio envuelta en un trato discriminatorio basado en el sexo y en las características sexuales.

Semenya lleva varias temporadas alejada de la alta competición para centrarse en su lucha en los tribunales. Con 32 años, la atleta no confiaba en volver a la competición de élite tras una sentencia favorable del TEDH, pero sí ayudar a otras mujeres en su misma situación en caso de que el Tribunal Federal de Suiza termine sentenciando en contra de la WA.

Por su parte, WA ha incidido en un comunicado en que esta condena es contra el Estado suizo y no contra la federación, por lo que el reglamento seguirá en pie. Sin embargo, mantener conversaciones con autoridades suizas para estudiar un posible recurso a la Gran Sala del TEDH



La cuestión de las atletas trans

El razonamiento seguido por el TEDH en el caso de Semenya ha seguido la línea de lo dictaminado por este mismo tribunal en lo relativo a las personas trans: los requisitos relacionados con los tratamientos médicos como operaciones quirúrgicas o terapias hormonales, vulnera los derechos humanos.

No obstante, el TEDH aún no ha resuelto la cuestión de las personas trans en el deporte; algo que se queda lejos de estar resuelta con el caso de Semenya.