La periodista, escritora y activista por los derechos de las mujeres, Gloria Steinem, acaba de ser galardonada con el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, tal como ha anunciado este miércoles el jurado de esta edición. Steinam (Ohio, 1934) es considerada una de las voces más importantes de la lucha por los derechos de las mujeres desde que comenzara su activismo en los años 60 del siglo pasado.

Tal como ha reconocido ella misma en distintas entrevistas, su vida ha estado marcada por le movimiento constante. Cuando era niña su vida transcurrió en una autocaravana con la que su padre, vendedor ambulante, recorría los Estados Unidos por trabajo. Esto forjó su espíritu libre y crítico con el sistema dominante.

Considerada una de las madres del feminismo moderno iniciado en la conocida como segunda ola, Steinem ha sido una escritora incansable. Inició su etapa periodística en la revista Squire (dedicada al público masculino) donde escribió sobre contracepción, lo que acabó enfrentándola a su editor, quien obligó a la joven periodista a reescribir el texto. Este episodio marcó que en 1962 escribiera un sobre la realidad en la que vivían las mujeres, forzadas a elegir entre sus carreras o el matrimonio. Coetánea con Betty Fiedam, este escrito precedió a la Mística de la Feminidad.

El jurado del premio Princesa de Asturias reconoce que Steinem es una "referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer". Resalta su activismo "marcado por la independencia y el rigor, ha sido el rostro de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea". Recuerda, además, que "a lo largo de seis décadas, su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad".

La extensa biografía de esta luchadora por el feminismo ha sido narrada recientemente en la serie Mrs América, por lo que su figura ha vuelto a tomar fuerza entre la población más joven. La serie recuerda la lucha Steinem para que los EEUU ratificasen la Enmienda por la Igualdad de Derechos en 1972, lucha que representó una dura batalla ideológica y dialéctica con la conservadora Phyllis Shalfly.

Su periodismo fue casi siempre provocador, combativo e innovador. Un ejemplo de esto fue su decisión de hacerse pasar por una conejita de Playboy para infiltrarse en un exclusivo club de Nueva York y poder narrar y denunciar el trato que se dispensaba a las mujeres.

A lo largo de su carrera participó en algunos de los medios más prestigiosos de la época. Formó parte del equipo fundador del New York Magazine, donde se desempeñó como columnista política. En 1972 puso en marcha junto con otras mujeres, una de las publicaciones clave del movimiento feminista de la segunda ola: la revista Ms, en cuyas páginas se reflejaba el debate abierto en la sociedad americana sobre cuestiones de género, raza o lucha de clases.

Steinem fue editora de 'Ms.' durante quince años y aún hoy es asesora editorial de la publicación, que sigue en pleno funcionamiento cinco décadas después.

Como escritora, ha publicado libros sobre temas diversos, como Outrageous acts and everyday rebellions (Actos escandalosos y rebeldías cotidianas); Revolution from Within (La revolución interior); o Marilyn: Norma Jean, una biografía de la mítica estrella de Hollywood. Pero su mayor bestseller es My Life on the Road (Mi vida en la carretera), único libro publicado en España, que es autobiográfico.