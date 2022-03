El fiscal mantiene su petición de ocho de cárcel para el futbolista Santi Mina tras ver un "cúmulo" de pruebas de agresión sexual



"Se me hace difícilmente comprensible que se pueda pensar que estos hechos no han ocurrido, cómo se puede articular que miente la víctima, y no alcanzo a entender cómo se puede llegar en este caso a una sentencia absolutoria", sostuvo el fiscal.