El frío y la humedad ayudan a estabilizar el incendio de Castelló mientras 200 vecinos desalojados vuelven a sus casas

El incendio iniciado en el término municipal de Villanueva de Viver (Castelló) evoluciona de manera favorable tras más de seis días activo. El frío y la humedad permiten avanzar en los trabajos de refresco del perímetro que aún continúa con puntos calientes. La Generalitat Valenciana cifra en 4.600 las hectáreas calcinadas y la Guardia Civil actualiza las cifras de personas desalojadas en casi 1.600.

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel Batalla, ha afirmado que "no hay llama" en el perímetro, lo que no significa que no siga habiendo "muchos puntos calientes" porque el incendio continúa activo. Tal y como apunta Batalla, el objetivo de los medios de extinción es repasar y refrescar la zona quemada como el barranco de Maigmona y los puntos críticos de Fuente Reina. Pese a la buena evolución del incendio, preocupa el viento de poniente y la subida de temperaturas del próximo jueves.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha detallado que las próximas 12 horas son "fundamentales" para la extinción del fuego. En total están trabajando 20 medios aéreos y 500 medios terrestres en el perímetro afectado que abarca casi 50 kilómetros.

Ante la evolución del fuego, el director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha ordenado el realojo de 200 personas de los municipios de Villanueva de Viver, Puebla de Arenoso y sus pedanías de Los Cantos y La Monzona, además de los municipios de Higueras y Pavías.