Fundación Banco Santander: arte, cultura… y mucho más

Un año como 2022, que bien puede considerarse el de la transición post-pandemia, ha visto cómo Fundación Banco Santander ha incrementado los recursos económicos destinados a desarrollar su misión fundacional, mientras ha reanudado a lo largo de estos meses algunas de las actividades presenciales que tuvieron que ser interrumpidas por la emergencia sanitaria. Según la última Memoria de Actividades, esta institución, vinculada al grupo financiero cántabro, dedicó en total 9,72 millones de euros a cumplir con su compromiso de contribuir al progreso de la sociedad.



En sus 30 años de existencia, Fundación Banco Santander se ha convertido en mucho más que un gran referente de apoyo a la cultura desde el sector privado. Si bien su principal misión de origen fue la gestión y exhibición de la gran colección de arte del Banco Santander, con el paso del tiempo ha ido consolidando su labor en ámbitos esenciales como la acción social, la recuperación del patrimonio natural, la investigación científica, la educación superior y el empleo juvenil. Todo ello complementa el apoyo cada vez mayor de la Fundación a sus áreas ya tradicionales de actuación, como son las artes plásticas y escénicas, la música, la historia y la literatura.



Fundación Banco Santander.

Su presidente, Rodrigo Echenique, describe así algunas de las líneas maestras planteadas para el año en curso: "Nos complace anunciar que en 2023 reanudaremos aquellas actividades culturales, como los talleres para empleados en la Sala de Arte Santander (…) Consolidaremos nuestro compromiso con los más desfavorecidos a través de nuevas convocatorias de los programas de acción social y cooperación internacional. Nuestra presencia en el terreno de la investigación científica se hará más patente gracias a los recientes convenios firmados con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Y además, inauguraremos una nueva línea de trabajo centrada en la colaboración con las universidades de acuerdo con los principios de responsabilidad social corporativa de Banco Santander".



La Fundación ha asumido recientemente la gestión del gran Archivo Histórico de Banco Santander. Al mismo tiempo, ha puesto en marcha una iniciativa de ayudas a la investigación que tiene como objetivo ahondar en el estudio de las obras que componen la Colección de Arte de la entidad financiera, y sigue ocupándose del diseño de la programación del futuro Espacio Pereda, con la ilusión de convertir el Faro Santander en un referente del ocio y la cultura en Cantabria.



Considerando que las circunstancias de 2022 no fueron aún las más adecuadas para alcanzar algunas de las metas deseadas, sobre todo en el primer trimestre del año, en Fundación Santander valoran muy positivamente los resultados obtenidos, los cuales, junto a la mejora de la situación sanitaria, animan a continuar trabajando con responsabilidad en nuevos proyectos que beneficien a sectores más amplios de la sociedad.



Recuperación del patrimonio natural

La labor de la Fundación Banco Santander en el ámbito de la protección medioambiental ha estado marcada por el apoyo, en la segunda convocatoria de Santander for the Seas, a tres innovadores proyectos destinados a la conservación y la recuperación de hábitat y especies singulares de mares y océanos: Bahía Santander 2030, para la recuperación medioambiental de la bahía de Santander; Friendship Orcas, para la preservación de las poblaciones de gorgonia roja en Ibiza; y Hábitats coralígenos del Mediterráneo Occidental, para implicar a la ciudadanía en la conservación de las orcas ibéricas.



Además, ha seguido colaborando con la asociación Tursiops en la mejora de algunos aspectos del proyecto OCULTA (denominado ahora ULISES), que durante 2020 y 2021 investigó la capacidad de los cachalotes para aprender a evitar las colisiones con grandes buques y transmitir este conocimiento a otros individuos de la especie.



Así mismo, decidió renovar por dos años más su colaboración con la Fundación RIA para prolongar la actividad desarrollada por el Laboratorio Ecosocial do Barbanza, en el que también participa la Universidad de Santiago de Compostela, y que se centra en la investigación y el fomento de la sostenibilidad ambiental, social y económica en esta comarca gallega. El nuevo acuerdo de colaboración ha posibilitado la creación de dos espacios semilla en los que se promoverán actividades que concilien el aprovechamiento de los recursos con la conservación del entorno.



En total, ha respaldado 11 proyectos medioambientales y ha patrocinado 71 actividades que han contado con más de 2.000 participantes.



Investigación científica

En cuanto al apoyo a la investigación científica, la Fundación y la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (SRUK/CERU) convocaron la VII Edición Premio Talento Emergente, que reconoce y difunde la labor de jóvenes españoles que investigan en el país británico. El galardón de 2022 fue para la doctora Nuria Tapia Ruiz, por su trabajo en el campo de la química fundamental de materiales. Su principal aportación consiste en la creación de baterías de iones de litio y sodio más duraderas, económicas y seguras que las actuales.



Además, desde 2012 beca a científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para que cursen el programa de formación empresarial impartido en IE University. Los candidatos son seleccionados por la relevancia de su trabajo sobre el cáncer con el fin de que sus hallazgos puedan tener aplicaciones prácticas en el ámbito sanitario. También patrocina Nefrodiet, la aplicación para dispositivos móviles desarrollada por la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo que ayuda a controlar la alimentación para retrasar el avance de la insuficiencia renal.



Acción social

La acción social es una de las labores estrella de la Fundación: el año pasado destinó más de 1,6 millones de euros. En este ámbito de trabajo destacan programas como Santander Ayuda, creado en 2015 para apoyar a entidades sin ánimo de lucro en la puesta en marcha de proyectos sociales de ámbito local o regional que mejoren la calidad de vida de personas vulnerables (desde 2022, el objetivo de esta iniciativa se circunscribe a la lucha contra la pobreza en la infancia y en la adolescencia); Santander Social Tech, que ya va por su cuarta convocatoria, con el fin de ayudar al tercer sector en su proceso de transformación digital; Santander BEST Africa, que contribuye al desarrollo social y económico de este continente a través del apoyo a la mujer emprendedora y a sus comunidades en el sector del turismo sostenible; y Santander Emplea Cultura, un programa que impulsa la creación de empleo entre los jóvenes especializados en cultura contemporánea y ayuda a crecer de forma sostenible a las organizaciones de este sector.