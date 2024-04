Fundación "la Caixa" y Proyecto Hombre se unen para crear una agenda internacional de tratamiento y prevención de adicciones

La Fundación "la Caixa" y la Asociación Proyecto Hombre han presentado hoy un convenio para impulsar la iniciativa Global Forum on Drugs con el objetivo de promover una agenda social a nivel internacional sobre prevención y el tratamiento de las adicciones, así como la integración social, con especial énfasis en los colectivos vulnerables.

La iniciativa, que arrancó el 1 de enero de 2024 y finalizará con la celebración en 2026 del evento Global Forum on Drugs, consta de varias líneas estratégicas, entre ellas, el impulso y despliegue de un think tank o laboratorio de ideas (con el mismo nombre, Global Forum on Drugs) para la elaboración de propuestas dirigidas a reducir significativamente los problemas de drogas en la sociedad para la próxima década o la promoción de la Declaración de Oviedo, una iniciativa global que consta de 10 propuestas concretas para integrar la prevención en las políticas sobre drogas basadas en la evidencia científica y centradas en la persona.

Esta declaración fue presentada el pasado mes de marzo en la 67º edición de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND), contando en ese momento con el apoyo de más de 1.000 organizaciones de más de 100 países, siendo España el país que más adhesiones ha logrado.

Casi 300 entidades españolas (entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil) han firmado la Declaración de Oviedo, como por ejemplo la Fundación "la Caixa", la Unión General de Trabajadores (UGT), organizaciones del sector de las adicciones como FAD Juventud, la UNAD o Fundación Atenea, otras como Cruz Roja España, Ayuntamientos como el de Valencia, Huelva o La Rioja, y más de 10 universidades como la Universidad de Oviedo, Murcia o Granada.

Esta declaración también se le entregó a la Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC), Ghada Waly, quien recibió personalmente a una delegación de la iniciativa.

"La firma de este convenio con la Fundación "la Caixa" permite a la Asociación Proyecto Hombre desplegarse y aumentar su presencia en el ámbito internacional, un área de vital relevancia a la hora de promover cambios y despertar conciencias sobre el mundo de las adicciones y sus necesidades específicas. Es un salto cualitativo y cuantitativo que nos facilita estar presentes e incidir en los debates internacionales", ha afirmado Manolo Muiños, presidente nacional de la Asociación Proyecto Hombre.

"Desde 2006, colaboramos con la Asociación Proyecto Hombre para impulsar numerosos proyectos dirigidos a la prevención de adicciones, tanto a nivel individual como en un contexto familiar, de jóvenes y adultos. Este nuevo convenio, de alcance internacional, afianza nuestro compromiso social con los colectivos más vulnerables", ha destacado el subdirector general de la Fundación "la Caixa", Marc Simón.

Casi dos décadas de colaboración y trabajo conjunto

La colaboración entre la Asociación Proyecto Hombre y la Fundación "la Caixa" surgió en 2006 con el objetivo de impulsar diversas acciones sociales como han sido Hablemos de drogas, un programa sobre prevención de adicciones en la que se incluía una exposición itinerante, o los programas de sensibilización y formación tanto para voluntariado como para profesores.

En el marco de esta colaboración, también se han elaborado diversos informes, a través del Observatorio Proyecto Hombre, sobre el perfil de las personas con problemas en tratamiento y que ofrece datos sobre la realidad de las adicciones, siendo uno de los estudios más relevantes realizados desde la sociedad civil. Entre las colaboraciones conjuntas más recientes se incluye el Proyecto Atlas.

A través de este nuevo convenio, desde Proyecto Hombre apuestan por seguir actuando en el área internacional de manera que sus intervenciones tengan también repercusión y reviertan en lo nacional.

"Queremos contribuir a que los gobiernos y la sociedad civil promuevan e inviertan en políticas y programas de drogas más efectivas para la prevención y el tratamiento de las adicciones y la integración social, con especial énfasis en los colectivos vulnerables", ha añadido Muiños.