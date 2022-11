¿Te gusta la joyería? 5 claves para combinar collares con tu outfit

Si hay elementos que pueden marcar la diferencia en tu outfit son los collares, pendientes y otros complementos de joyería. Son complementos poderosos y pueden hacer que destaques aún más. Resaltar ciertos atributos de tu rostro o darle un toque final a tu look, según la ocasión, ayudará a que sientas confianza en ti misma.



De modo que es importante aprender a usar cada pieza, sin importar a donde vayas. Es comprensible que te parezca algo difícil, sobre todo porque la moda es algo muy subjetivo, pero hay más de una opción que va con tu personalidad y preferencias. ¡La sencillez y el buen gusto harán maravillas!



Una opción para todos los gustos

No es un secreto que la joyería ha sido amada desde los albores de la humanidad; ha complementado momentos y se ha convertido en una de las principales opciones en las que pensamos para obsequiar a un ser querido en una ocasión especial. Collares, anillos y pendientes se incorporan a la vestimenta con el objeto de resaltarla y darle cierto brillo. Pueden ir muy bien con el diseño de una blusa, el color de un vestido y darle luminosidad a tus ojos. De hecho, tu outfit puede definirlo los accesorios que has comprado o que tienes guardados y quieres usar de manera adecuada. Y, precisamente, el éxito para escoger un complemento consiste en saber cuál va mejor, cómo combinarlo a la perfección con tus prendas favoritas. Te damos algunas claves para lograr que los collares encajen a la perfección con tu outfit.



¿Cómo combinar tus collares?

El recorrido de la joyería a lo largo de la historia es muy interesante; desde las civilizaciones antiguas, cuando collares y gargantillas guardaban un significado místico y de poder; pasando por la Edad Media y el Renacimiento, hasta nuestros días, han estado presentes y han experimentado una evolución importante a nivel cultural. Puede que usar collares haya dejado de ser una práctica relacionada con el mundo oculto, el poder o las costumbres religiosas, pero está presente en el día a día. Los collares pueden ser complementos perfectos para tu outfit laboral, al acudir a una fiesta, celebración o bautizo o simplemente para acompañar con un atuendo casual y resaltar las prendas que has elegido.



Entonces, ¿cómo empezar a combinarlos? Te lo contamos:



Identifica tu estilo

Hay una regla de oro de la que deberías partir y es que no hay motivo para recargarse, menos es más. El equilibrio es la base para no equivocarte. Esto significa que, en principio, si deseas usar una pieza brillante y llamativa, bastante trabajada, es mejor que tu outfit sea de colores neutros, sin abusar de los estampados. La ropa constituye la puesta en escena de tu personalidad, de modo que es aconsejable que procures usar los accesorios que vayan con tu estilo, ya sea clásico, minimalista, bohemio, glam rock, old money, entre muchos más. ¡Hay para todos los gustos! Y, desde luego, procura compaginar el resto de tu joyería: es decir, que los pendientes, anillos y pulseras sean más discretos.



Experimenta con los materiales

El miedo a usar piezas de oro y plata el mismo día es cosa del pasado. Atrévete a probar cosas nuevas. Cuando de joyería se trata, especialmente si hablamos de collares, hay todo un universo de opciones para que lleves lo que más te guste. Puede que pendientes y collares del mismo material siempre combinen, pero no quiere decir que tengas que comprar todo de un solo estilo. Si lo analizas con perspectiva, la mayoría de los accesorios tienen el potencial para ir juntos: con ello creas un look original. Es aconsejable que te fijes en los colores y formas, contrastando con las prendas que quieras ponerte.



Por ejemplo, si el collar que te gusta tiene piedras preciosas, procura combinarlo con pendientes de una forma similar o una tonalidad. No es necesario que todas sus características sean similares; la idea es romper esquemas. Y si el diseño no lo permite, prueba con pulseras, colgantes u otros complementos. ¡Tienes total libertad creativa!



Juega con el tamaño y el diseño

Muchos collares y pendientes son tan distintos que parece que no fueron hechos para estar juntos, pero, si te arriesgas, pueden dar lugar a una combinación estupenda. Puedes identificar esto rápidamente con dos piezas en tu joyero. Así que, para conseguir la combinación idónea, puedes elegir un collar más llamativo y unos pendientes discretos. Ten en cuenta sus formas para crear armonía. Define cuál será el protagonista.



¿Cuántos collares puedes llevar?

Si has apostado siempre por lo tradicional, es posible que tu respuesta sea «uno»; pero, ¡espera! De gustos y colores no hay nada escrito. Puedes usar más de un collar si consideras que es algo que va bien con tu estilo.



Sigue tu instinto

Finalmente, recuerda que tanto la moda como la joyería son un arte y, como tal, constituyen una expresión de ti mismo y de tu personalidad. Combina pendientes, collares y otros accesorios según tus preferencias, sin pensarlo demasiado o que suponga un esfuerzo descomunal preparar tu outfit diario.



Puedes tomar este consejo, sin embargo: diviértete eligiendo los pares que mejor vayan con tu estilo y elige las piezas que desees de acuerdo con el mensaje que quieras comunicar. Al final del día, lo importante es que hay una amplia gama de opciones para probar lo que consideres que te quede mejor.