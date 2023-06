Ideas para planificar tus comidas semanales en casa

Hacer una planificación de tus menús de comida semanales te ayudará no solamente a anticiparte ante incidentes que pueden ocurrir, sino a comer más saludable y reducir gastos y desperdicios. "¿Pero planificar mi menú semanal no me quitará mucho tiempo?" ¡En absoluto! La planificación de un óptimo y equilibrado menú semanal no demora más de unos minutos.



Actualmente, puedes hacer uso de servicios muy útiles en línea si no eres muy creativo inventando nuevas recetas o no te llevas bien con la cocina. Para ello puedes recurrir al menu semanal de HelloFresh en donde podrás seleccionar entre diferentes planes de comidas semanales, además de servicio a domicilio. Veamos a continuación algunos puntos claves para que hagas un buen plan de comidas semanales.



Planifica el estilo de cocción de las comidas

La manera en que se van a cocinar las comidas es un punto importante para comenzar. Algunas personas suelen dejar cocinados los platos fuertes y preparar las comidas más ligeras (frutas, ensaladas, etc.) en el momento de degustar. Otras sencillamente cocinan todo y distribuyen las comidas en diferentes recipientes. También hay quiénes optan por una combinación de ambas modalidades.



Todo dependerá del tiempo que disponga en la semana o de si desea preparar una parte de la comida en el momento o tenerla toda cocinada para así adelantar tiempo.



Ten siempre alimentos básicos en tu refrigerador

Tener siempre a mano alimentos básicos (tomates, cebollas, carne de fácil preparación, pollos, frutas, etc.) te ayudarán drásticamente a que la planificación de alimentos sea más fácil y menos intimidante. De hecho, al contar con ingredientes básicos se simplifica la selección de las recetas semanales y la lista de compras de alimentos.

Planifique los días para la selección de las recetas y las compras

Aunque seleccionar las recetas que se van a preparar durante la semana se puede hacer de manera rápida, lo idóneo es tomarse un día para planificar todo y al día siguiente ir por las compras. Por lo general se recomienda que sea el sábado el día para planificar todo y el domingo comprar la lista.



Obviamente, habrá momentos en que necesitará replanificar alguno de esos días, pero la idea es mantener una constancia en ello a fin de simplificar el proceso rutinario de las comidas semanales. Otro detalle que no debes pasar desapercibido en este punto es el de saber anticiparse a los hechos. Si por ejemplo, sueles llegar tarde los miércoles y con mucha hambre, ese día deberías planificar un plato de comida abundante. Si los viernes sueles compartir con amigos, entonces debes planear pasapalos.



Selecciona las recetas basándote en la vida útil de los alimentos que tengas

Una manera muy eficiente para planear tus comidas semanales sin desperdiciar alimentos es saber la vida útil que tienen los ingredientes que dispones. De esta manera sabrás incluir mejor en tu planificación que comidas debes preparar primero y cuáles puedes dejar para varios días después. Ten muy en cuenta de que deberías comenzar haciendo platos tradicionales o que sueles hacer con frecuencia y de a poco, ir agregando nuevos ingredientes.



De esta forma te familiarizas mucho mejor con el tiempo de vida de tus ingredientes que tengas a mano.



Sé flexible

Por más que te aferres a tu plan de menú semanal, siempre habrá días que no podrás cumplirlo, ya que las eventualidades no pueden ser evitadas: enfermaste, salidas no planeadas, el trabajo te consumió más tiempo del que esperabas, etc. Por ello, resulta idóneo tener un plan de respaldo basado en comida de rápida preparación a fin de poder cubrir esos días: Pizzas, sandwiches, nuggets, etc.



Palabras finales

Diseña un plan de menú semanal, no es tan complicado ni tedioso como pudiera aparentar serlo. De hecho, puedes comenzar con tus platos tradicionales y crear nuevos platos a partir de ellos. Si lo tuyo no es cocinar, entonces puedes igualmente planificar tus comidas semanales efectuándolas a través de algún servicio de comidas en donde también te la traerán a tu casa.