La Iglesia deja sin redes al cura que pidió en un directo de YouTube la muerte del papa

El cura Francisco J. Delgado, conocido en redes como @PadreFJD, ha confirmado a través de Twitter que tendrá que "interrumpir" por "obligación" su actividad en el universo digital. La decisión responde a una "orden directa" del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que ha intervenido con la premisa de poner freno a los discursos de odio que esparce de forma sistemática el sacerdote. Francisco J. Delgado se había revelado como uno de los líderes de la extrema derecha católica en Internet. Los mensajes en contra del aborto, la eutanasia y el colectivo LGTBI eran recurrentes en su canal de YouTube.

Este sacerdote participó junto a otros compañeros en los rezos ultra de Ferraz y llegó a vanagloriar públicamente la figura del dictador Francisco Franco. La gota que colmó el vaso fue, sin duda, uno de sus últimos directos de YouTube. En febrero, @PadreFJD organizó un streaming para "pedir que el papa" pudiera "subir al cielo cuanto antes". La Iglesia reaccionó paralizando las emisiones de su tertulia, La Sacristía de la Vendée, pero ahora va un paso más allá e insta al párroco a dejar definitivamente las redes, tal y como ha avanzado elDiario.es.

"Me veo obligado a interrumpir mi actividad en todas las redes y a suspender mi participación en medios de comunicación. En esta ocasión no lo hago por mi propia voluntad. No me queda más remedio que defenderme de una calumnia de la que espero algún día poder dar detalles. A pesar de la persecución, sigo manteniendo mi propósito de ser fiel a la Iglesia de Cristo", ha explicado el cura en su perfil de Twitter.

La tertulia en la que este y otros sacerdotes pidieron la muerte del papa tuvo lugar el pasado 22 de febrero. Francisco J. Delgado era el moderador, pero no estaba solo: el sacerdote toledano Gabriel Calvo Zarraute confesó durante la emisión del programa que rezaba "mucho" para que el pontífice falleciese "cuanto antes". El Arzobispado de Toledo salió a rechazar de manera tajante sus declaraciones y emplazó a los párrocos a "pedir perdón".

"No representa en modo alguno la línea de comunicación de la Iglesia, por eso reiteramos y ratificamos las llamadas a la comunicación efectiva y afectiva", precisó por aquel entonces el Arzobispado. Francisco J. Delgado y el también ultraderechista @PaterGongora crearon esta "tertulia contrarrevolucionaria" hace tres años, coincidiendo con los primeros meses de pandemia. En La Sacristía de la Vendée no solo debaten sobre la actualidad política, social y religiosa del país, sino que también critican los avances sociales y señalan todo lo que tiene que ver con el movimiento "progre".

Casi todos los curas que participaban en la tertulia estudiaron en el seminario de Toledo, considerado por muchos especialistas como uno de los más conservadores de España. El canal de YouTube que comparten estos sacerdotes tiene 77.000 suscriptores, mientras que en Twitch acumulan cerca de 75.000 seguidores. "Esto es algo más o menos nuevo en el mundo eclesial hispano. Hablamos con libertad de temas políticos y tratamos de dar una opinión desde el punto de vista católico", explicaba uno de los párrocos durante un streaming. La negación de la violencia de género, la persecución del aborto y la nostalgia franquista son recurrentes en cada uno de sus programas. Las intervenciones de los diputados de Vox también tienen cabida en cada una de las emisiones.