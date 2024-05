La importancia de educar desde el ejemplo, según ‘Lucía mi pediatra’

La pediatra Lucía Galán, o 'Lucía mi pediatra', ha alcanzado la popularidad gracias a su singular forma de divulgar y a que acompaña y desmonta mitos sobre el cuidado de los hijos. Por eso es la nueva invitada de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica dirigida a visibilizar el talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan.



Lucía desvela una serie de consejos para que los padres se sientan seguros y confiados, y puedan crear buenos valores para sus hijos. Porque todos los padres se preguntan, incluso a diario, si estarán procurándoles una buena educación y, lógicamente, surgen muchas dudas, puesto que no existe una fórmula magistral en la educación y cada persona es un mundo, especialmente en los primeros años de la vida.



De hecho, criar a los niños y enseñarles desde que son pequeños buenos valores, es una tarea muy complicada y llena de obstáculos, y uno de los mayores retos para los padres.



El mejor ejemplo para los hijos

Para aprender cómo educar a un niño es fundamental tener bien presente que los padres son el mejor ejemplo para ellos. Parece algo evidente, aunque muchas veces se ‘olvida’ y Lucía Galán llama la atención sobre ello. La pediatra incide en que las palabras, el tono de voz o la forma en que los padres miran a sus hijos, entre otras cosas, marcan una guía que los niños entienden como una pautas de actuación.



Incluso cuando no nos dirigimos a nuestros hijos, les estamos educando. Proyectar una mirada compasiva y amable con la gente que nos rodea hace que nuestros hijos también la adopten a lo largo de su vida, además de que se promueve la escucha como una forma activa de conocer la empatía.



La verdadera enseñanza no está en el error

Todos los padres, por supuesto, son seres humanos y cometen errores. Por eso han de ser conscientes de que el aprendizaje vital no es fácil y no deben exigir a los hijos más allá de que se esfuercen y lo intenten. Porque la verdadera enseñanza no está en el error, en la caída, sino en lo que hacemos después.



Para conseguir que en el futuro nuestros hijos sean personas adultas asertivas y respeten sus sentimientos, es importantísimo poner límites hablando desde el sentir. Para ello, tanto los sentimientos de los hijos como los de los padres han de ser tenidos en cuenta, y los padres han de transmitir valores desde la empatía y el respeto. Los niños, en su vida adulta, van a encontrase con situaciones complicadas y deben saber manejarlas para protegerse.



La carretera de la vida

'Lucia mi pediatra' pone el ejemplo de que la vida es como una carretera y los hijos deben aprender a transitarla en la dirección correcta, tomando las precauciones necesarias para que el viaje sea seguro y confortable.



Es primordial que los padres sepan guiarles y les orienten correctamente, pero a la vez que les permiten tomar sus propias decisiones, que irán tomando mayor relevancia a medida que los hijos van cumpliendo años. No es un camino fácil, pero Lucía pone el foco en una pauta clave.



Educar en la amabilidad y realidad

Educar en la amabilidad y en la realidad con el ejemplo. Esa es la pauta clave de la salud mental de los niños y para afrontarla adecuadamente los padres, Lucía Galán aconseja que estos eviten caer en el lamento constante y, por el contrario, busquen el lado positivo de las cosas para que los hijos también lo puedan ver. De esa manera, cualquier dificultad que surja puede incluso convertirse en una fuente de inspiración para los hijos.



'Lucía mi pediatra' sabe muy bien que compartir momentos bonitos y amables con nuestros hijos es conectar con ellos, y es también transmitir una seguridad que los niños necesitan para desarrollar buenos valores.



Las historias de Mejor Conectados

Lucía Galán, 'Lucía mi pediatra', y sus acertados consejos para que los padres eduquen correctamente a sus hijos, ya son parte de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica cuyo objetivo es visibilizar el talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. Gracias a Mejor Conectados conocemos historias como la de Lucía, que retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles".



Mejor Conectados contiene el apartado ‘Inspírate’, que nos descubre qué conexiones hicieron posibles grandes logros con protagonistas como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya, el exjugador de baloncesto Nacho Azofra o el futbolista Keita Baldé, entre otros. Además, en la sección ‘Aprende’ se plantean una serie de pequeñas 'clases magistrales' en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro, aportan en primera persona consejos y reflexiones que nos ayudan a tener mejores relaciones en nuestro día a día.