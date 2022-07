"Los incendios se apagan en invierno": la crítica de los bomberos forestales a la falta de prevención de la Junta de Castilla y León

Ojalá que lloviese sobre mojado. Sin embargo, el fuego asola cada verano el monte sin que las administraciones le pongan remedio. Esa es la queja de los bomberos forestales de Castilla y León, cuya superficie arde como una pira por culpa de la falta de prevención. "Esto es un chiringuito", critica Manuel en referencia a las empresas privadas adjudicatarias de la extinción de incendios. "En vez de tener un operativo público, serio, formado, bien dotado y con un protocolo de seguridad que trabaje durante todo el año, contratan a chavales en verano y luego rezan para que llueva. Eso es lo que hace la Junta".

Manuel es el portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, que considera que los trabajos preventivos, las podas y las labores de silvicultura son la clave para combatir el fuego en verano, cuando suben las temperaturas y aumenta el riesgo, porque "los incendios se apagan en invierno". Es entonces cuando hay que preparar el monte de cara al estío, insiste el bombero, quien enumera las tareas que evitarán los fuegos o facilitarán su extinción, desde las quemas controladas a los cortafuegos. Porque las llamas, reconoce, a veces son inevitables: "No podemos impedir que caigan rayos".

Pero sí que el incendio calcine 30.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra, una superficie similar a la de la isla de Hierro o a la mitad de Madrid capital, como sucedió hace un mes. "Es imposible tener el monte como un jardín, aunque sí puedes reducir el combustible, tener los cortafuegos en condiciones y hacer labores previas para que el fuego solo afecte a la superficie y no alcance las copas de los árboles", asegura Manuel. "La Junta lo hace, pero tarde, mal y en pleno verano", denuncia el portavoz de Atifcyl, que ilustra con un ejemplo la falta de previsión del Gobierno regional y los efectos de acometer estos trabajos cuando el termómetro se desboca.

"Si te pones a limpiar un cortafuegos en pleno julio y con 40 grados, pasa lo que pasa, como cuando un tractor contratado por la Junta provocó un incendio en la reserva natural de Riberas de Castronuño-Vega de Duero, en Valladolid. Esas labores habría que haberlas hecho en enero, porque si entonces saltase una chispa no pasaría nada", explica Manuel, quien sostiene que Castilla y León es la comunidad autónoma que cuenta "con muchísima diferencia" con los medios "más precarios" en la lucha contra el fuego. "Y no lo decimos solo nosotros, sino también los compañeros de otras comunidades, lo que provoca que luego la Junta tenga que mendigar ayuda a otras regiones".

¿Por qué se repite entonces esta situación cada verano? "Aunque se escuden en que las elecciones de este año paralizaron la aprobación de los Presupuestos, en realidad es una cuestión de dejadez institucional", asegura Manuel, quien recuerda que la partida anual del operativo contra los incendios forestales en 2021 fue de 64,86 millones, una cifra muy inferior a los 175,1 millones que destinó la Junta de Andalucía. Si comparamos Castilla y León (el territorio con mayor superficie forestal de España, con 4,8 millones de hectáreas, el 51% de su territorio) con Castilla-La Mancha (3,5 millones de hectáreas forestales, el 45% de su territorio), también sale perdiendo, pues la segunda tiene un presupuesto de 95,2 millones de euros, más de 30 que la primera.

"Algunos incendios recientes han sido de dimensiones brutales, como el de la Sierra de la Culebra, que se produjo antes de que comenzase la campaña de alto riesgo", explica el portavoz de Atifcyl. Esta va del 1 de julio al 30 de septiembre, aunque deja claro que junio también fue una época de alto riesgo y que ya en mayo hubo unas condiciones de temperatura, viento y humedad relativa desfavorables para la lucha contra el fuego. "Es complicado dar una cifra de la superficie quemada hasta ahora, porque muchos incendios siguen activos, pero podríamos hablar de unas 70.000 hectáreas", estima.

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León insiste en que los bomberos deberían tener contratos más amplios, pues durante el invierno no solo podrían hacer trabajos preventivos, sino también atender las contingencias provocadas por las nevadas y las lluvias, como inundaciones, riadas o pueblos aislados por la nieve. "Nuestra capacidad de intervención sería inmediata, porque estaríamos más cerca de las zonas afectadas que los profesionales con base en las capitales", añade Manuel, quien critica que el operativo contra el fuego se haya convertido en un "chiringuito", al "repartirse en su mayoría entre empresas privadas, cuyo objetivo es obtener un beneficio de la Administración".

Incendio en la Sierra de la Culebra, en Villardeciervos, Zamora. — Mariam A. Montesinos / EFE

Tras el incendio de la Sierra de la Culebra, PP y Vox vetaron una moción para que se cambiase la gestión del operativo y para que se ampliase a todo el año. El PSOE, impulsor de la iniciativa, acusó al Gobierno autonómico de ser el responsable de ese incendio en Zamora por "su negligencia y su irresponsabilidad". Precisamente, en esta provincia ha fallecido este domingo un brigadista cuando intentaba huir de un incendio declarado en Losacio.



Sin embargo, el Partido Popular se muestra inflexible desde hace años, como refleja la postura del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien en 2018 declaraba al Diario de Valladolid que "mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro".

Una gestión que también ha sido censurada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que ha anulado el decreto sobre el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos porque "no establece plazos, no fija dotación de recursos económicos, no se tienen en cuenta los incendios forestales y la figura del bombero forestal, no se distingue entre funcionarios profesionales y voluntarios, o se invaden competencias". Tras la sentencia, UGT ha reclamado la elaboración de una Ley Integral del Fuego que cuente con la participación de los bomberos.