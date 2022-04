Así trabaja por la inclusión de las mujeres el programa ‘Santander Best África’

Moltaka Rayahin es una pastelería de la ciudad de Tetuán, dirigida por la asociación Al Amal, que ofrece trabajo a mujeres víctimas de violencia de género y en situación de vulnerabilidad social y económica. Con el apoyo de Santander Best África, 25 mujeres maltratadas se forman en este negocio, trabajan y generan ingresos suficientes para poder reconstruir sus vidas. La iniciativa, desarrollada con la colaboración de Fundación Codespa, contempla la mejora de la oferta gastronómica de la pastelería, el asesoramiento técnico para nuevos canales de venta de productos y el fortalecimiento del equipo de gestión para seguir expandiendo el negocio y poder incorporar a más mujeres en el futuro.



Este es un ejemplo de los muchos proyectos que apadrina Fundación Banco Santander a través de este programa de cooperación internacional, que une emprendimiento, igualdad y sostenibilidad. Son historias de mujeres emprendedoras de Gambia, Senegal o Marruecos -los países en los que ya ha arrancado esta iniciativa- que han encontrado en la hostelería, la restauración, la artesanía y otros negocios vinculados al turismo las herramientas necesarias para mejorar su situación y la de sus comunidades. Su testimonio y ejemplo sirven de inspiración a otras mujeres interesadas en poner en marcha pequeños negocios con un impacto positivo en su entorno.



África ha sufrido con crudeza la crisis sanitaria, social y económica que ha dejado a su paso el coronavirus. Y entre los sectores más golpeados está el turístico, un eje fundamental de la economía de la región. Emplea a más de 20 millones de personas, lo que equivale a 1 de cada 14 puestos de trabajo, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). También es de los ámbitos laborales que cuenta con mayor número de mujeres, uno de los colectivos más vulnerables del continente.



30 mujeres protagonistas

La Fundación puso en marcha Santander Best África el año pasado y ya apadrina treinta iniciativas lideradas por mujeres de la región a las que ofrece apoyo técnico y económico. Pero su impacto es mucho mayor: sus responsables estiman que las ayudas destinadas en 2021 han permitido crear o mantener el empleo de hasta 1.300 mujeres y han ayudado a capacitar al menos a otras 700. Se trata no solo de prestar apoyo para asegurar la continuidad del negocio y el empleo durante la pandemia, sino también de favorecer el aprendizaje compartido entre las emprendedoras, a través de formación, promoción, asistencia técnica –con la introducción progresiva de tecnología– y financiación.



Todos los proyectos están localizados en itinerarios que destacan por la riqueza o singularidad de su patrimonio cultural y medioambiental. Son rutas turísticas que promueve Fundación Banco Santander y que, tras la pandemia, fomentarán un turismo responsable, sostenible, justo en la distribución de los beneficios y comprometido con la preservación del entorno.



Gambia fue el país donde se estrenó el programa con Women’s Initiative, que ayuda a mujeres de las zonas rurales a mejorar sus habilidades e ingresos para elevar el nivel de vida de sus familias. A este programa se han sumado otras siete iniciativas: recolectoras y procesadoras de ostras, elaboración de productos lácteos, vendedoras de frutas de la playa de Kotu, panadería tradicional, un pequeño complejo hotelero que integra cultura y arte local o un negocio de turismo sostenible.



Otros dieciséis proyectos están en Senegal. Es el caso de Lifanfañe Casamance, donde 15 mujeres de la etnia diola que residen en esta comunidad buscan formarse y asociarse para empezar a ofrecer sus servicios como guías de turismo responsable a viajeros que visitan esta región. El resto se ubican en Marruecos. Entre ellos, la Cooperativa textil de Tanafelt, en la que participan treinta mujeres dedicadas a la producción de artesanía vendida en los puestos y en las tiendas para turistas de Chefchaouen, conocido destino de turismo nacional e internacional.



Santander Best Africa trabaja con entidades colaboradoras que prestan su apoyo en todas las etapas del proyecto de negocio: desde la identificación y evaluación de los emprendimientos hasta la entrega de las ayudas, el acompañamiento y el seguimiento de los resultados. Destacan Enraíza Derechos, Asociación Española de Ecoturismo Activo Campamentos Solidarios, Gambia Tourism and Hospitality Institute (GTHI) o Fundación XALEY.



"La crisis del coronavirus ha provocado por primera vez un retroceso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas", señala Borja Baselga, director de Fundación Banco Santander. "Nuestro trabajo incide en la promoción de la igualdad de género en África, en un sector, el turístico, gravemente afectado por la pandemia. Trabajar en la promoción de la igualdad de género y en el fomento del turismo sostenible permite que avancemos de forma transversal en el cumplimiento de todos los ODS".