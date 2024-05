El inescrutable camino de las clarisas de Belorado: de los bombones de mojito a abandonar la Iglesia

Las monjas clarisas asentadas en Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya), famosas por sus bombones de mojito, han decidido abandonar la Iglesia Católica para pasar a la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un religioso excomulgado en 2019 por el Vaticano y fundador de la llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, asociación religiosa que no está en comunión con Roma. De hecho, las religiosas, de la orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, han presentado un documento donde reniegan de Francisco y de sus predecesores hasta Pío XII, fallecido en 1958.

El origen de este llamativo conflicto es la prohibición del Vaticano a las monjas para que vendan un convento. Las monjas clarisas denuncian que sufren "una persecución" por parte de "superiores, pastores, hermanas y sacerdotes". En el comunicado que han hecho público, las monjas denuncian la decisión de Roma de "bloquear" su solicitud para poder vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio, en Vizcaya. Con el dinero de la venta de este convento, las monjas clarisas de Belorado querrían comprar el monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa.

La compra del monasterio de Orduña se firmó en octubre de 2020, por un importe de 1,2 millones de euros y una demora de dos años. En dicho acto de compra-venta se aportaron 100.000 euros y las monjas clarisas se comprometieron a realizar pagos semestrales de 75.000 euros.

El primer pago debía realizarse el 1 de noviembre de 2022, pero nunca se ha hecho ningún pago. Al no obtener el permiso del Vaticano para vender el monasterio de Derio, a principios de marzo de 2024, la madre abadesa sor Isabel de la Trinidad, habría manifestado tener un benefactor que comprará y pondrá a nombre del propio benefactor el monasterio, llegarán a un acuerdo de uso y lo revenderán a la comunidad de Belorado cuando obtengan el importe procedente de la venta del Monasterio de Derio.



Sin embargo, la operación no se llegó a cerrar ante las dudas de la Diócesis de Vitoria sobre la identidad del comprador interpuesto, lo que motivó la rescisión del acuerdo de compraventa.

Desde la comunidad de Belorado se pidió entonces una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas en el monasterio de Orduña, una reclamación que está actualmente en los tribunales.

En el comunicado, las clarisas de Belorado sostienen que las propiedades deben ser "muy golosas" para algunos, porque son el telón de fondo de artimañas que aseguran que han sufrido en los últimos años, que califican de modus operandi para desmontar comunidades "de línea tradicional" y quedarse con sus inmuebles para venderlos.

Los arzobispados, sorprendidos

En un comunicado conjunto, el Obispado de Vitoria y el Arzobispado de Burgos muestran su sorpresa por el anuncio de las monjas de Belorado. Los representantes oficiales de la Iglesia aseguran que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre la decisión de las religiosas y rechazan las acusaciones de las clarisas.

El Obispado de Vitoria y el Arzobispado de Burgos han puesto estos hechos en conocimiento de la Santa Sede. También han informado de ello al Nuncio Apostólico, al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y a los obispos de Vitoria y de Bilbao, de manera que procederán según las indicaciones de la Santa Sede.

De hecho, Iceta, arzobispo de Burgos, ha asegurado que su intención es hablar con la abadesa, que no ha atendido hasta ahora sus llamadas telefónicas.

Iceta incluso ha pedido a los fieles que se abstengan de participar en ningún acto litúrgico en los monasterios de Santa Clara de Belorado y Orduña y ha advertido de que si las religiosas confirman su decisión de abandonar la disciplina de la Iglesia podrían ser acusadas de un delito de cisma que podría ser sancionado con la excomunión.

Respecto a la licencia de venta del Monasterio de Derio -propiedad de las clarisas de Belorado desde abril de 2013 cuya comunidad fue trasladada al Monasterio de Orduña el 28 de octubre de 2020-, los representantes de la Iglesia recuerdan que ni es competencia del Arzobispo de Burgos ni de la presidenta federal. Además, ni en el Arzobispado de Burgos ni en el Obispado de Bilbao se ha recibido ninguna comunicación ni petición a este respecto.

Añaden que ni los "pastores" (término genérico utilizado por el comunicado de las religiosas) ni la presidenta federal son competentes para impedir los pagos ni para rescindir el contrato de compraventa, que es competencia de las partes contractuales.









Este posicionamiento se produce después de que las clarisas de Belorado y Orduña hayan anunciado que abandonan la Iglesia Conciliar debido a la "persecución" que, a su juicio, están sufriendo, y por los "palos en la rueda" que se ponen a su comunidad, según una información publicada por el Diario de Burgos.



En un escrito, firmado por la madre abadesa sor Isabel de la Trinidad, en nombre de todas las religiosas, pertenecientes a la Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, acusan a Roma de no querer concederles "licencia de venta del convento de Derio y de no permitirles "cumplir con los pagos" del Monasterio de Orduña y rescindir el contrato de compraventa "sin previo aviso" después de tres años.



Ante esta situación, el Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria han exhortado a todos los fieles a que se abstengan de participar en ningún acto litúrgico realizado en el Monasterio de Santa Clara de Belorado ni en el Monasterio de Santa Clara de Orduña.



Desde el Aarzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria se detalla la situación de los monasterios de Belorado y Orduña, que son la causa de este conflicto y se especifica que "han estado asistidas diariamente por sus capellanes y que las monjas manifestaban sentirse contentas y agradecidas".



Según han explicado, todo comenzaba con la intención de las Clarisas de Belorado de comprar el monasterio de Orduña, de la diócesis de Vitoria, que se encontraba suprimido canónicamente y vacío y "es propiedad de las clarisas de Vitoria".



En el comunicado, se indica que el nombre de benefactor no se dio a conocer, se mantiene "un mutismo absoluto, y a fecha de hoy no se conoce, y hay temor que sea ajeno a la Iglesia Católica".



Asimismo, explican que el 7 de mayo, la comunidad de Belorado es convocada por la comunidad de clarisas de Vitoria ante un notario para rescindir el contrato de compra-venta a instancias de esta última comunidad. En la notaría, la citada madre abadesa, acompañada por otras dos religiosas, entrega un pliego reclamando 1.600.000 euros como pago por el importe de las obras realizadas por su comunidad en el Monasterio de Orduña y un 30% por daños y perjuicios. Al no aceptar Sor Isabel la rescisión del contrato lleva el asunto a instancias judiciales.



Desde el Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria se manifiesta que, a día de hoy, no se ha recibido documento alguno, ni en Burgos, ni en los obispados de Vitoria o Bilbao y rechazan las acusaciones "injusta e indiscriminada" de "silencio y aquiescencia de los pastores", como se reflejaba en el documento remitido por las clarisas así como las acusaciones, en términos similares, a la "Cátedra de Pedro" sobre "contradicciones, lenguajes dobles y confusos, ambigüedad y lagunas de doctrina".



Ante el anuncio de estas clarisas de abandonar desde hoy, 13 de mayo, la Iglesia Católica, "situándose bajo la tutela y jurisdicción del Sr. D. Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado en julio de 2019", el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha advertido de la "gravedad" del acto y de la pena canónica en que incurren, y pone en conocimiento de este asunto a la Santa Sede, al Nuncio Apostólico, al presidente de la Conferencia Episcopal, al presidente de la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal y a los obispos de Vitoria y de Bilbao. Además, añade que se procederá según las indicaciones de la Santa Sede.

Aquella excomunión la decretó el entonces obispo de Bilbao, Mario Iceta, quien ahora, en su condición actual de arzobispo de Burgos, ha puesto en conocimiento de la Santa Sede la intención de esta comunidad de religiosas de abandonar la Iglesia.



Además ha dado orden al capellán de que no celebre la eucaristía en el monasterio por el momento.



En un comunicado suscrito por sor Isabel de la Trinidad, la abadesa de esta comunidad formada por dieciséis monjas, reconoce como último pontífice válido a Pio XII y acusa a los papas posteriores de herejía.