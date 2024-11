Investigan el asesinato de una mujer en Pontevedra como posible crimen machista

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 36 años de edad como un posible crimen de violencia machista, según han confirmado fuentes de la Comandancia de Pontevedra. El cadáver ha sido localizado a primera hora de la mañana de este viernes en una vivienda en Baiona (Pontevedra).

Las mismas fuentes han explicado que el cuerpo presentaba golpes y signos de violencia, si bien habrá que esperar a la autopsia para concretar sin dudas la causa del fallecimiento. Con todo, han señalado que la investigación se centra en un asesinato por violencia machista.

Por el momento, han señalado desde la Guardia Civil que no se han producido detenciones en relación con este crimen, ocurrido en la zona de As Ínsuas, en la parroquia baionesa de Belesar. No obstante, se está buscando a su expareja, a la que había denunciando por violencia de género y que tenía una orden de alejamiento.

El aviso sobre la aparición del cuerpo lo dio la propia expareja de la víctima, que informó a la Guardia Civil de que se la había encontrado muerta a las puertas de la vivienda. Afirma que tras meterla en el domicilio y taparla con una manta, llamó a los servicios sanitarios. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a la zona, este hombre ya no se encontraba allí.



Tal y como ha precisado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada en unas declaraciones, el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento, dictada por el juzgado del número 4 de Vigo, con prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la mujer.



Asimismo ha precisado que las "circunstancias, de momento, están poco claras" y ha advertido de que. "una vez" que la Guardia Civil dé con el paradero del hombre y se completen las diligencias con la autopsia y el resto de indagaciones, habrá datos "más concretos" para conocer las circunstancias de este caso.

El subdelegado ha pedido "máxima prudencia", ya que se trata de una mujer con familia y esta se encuentra "sumida en la lógica consternación", y "también paciencia" y dejar que la Guardia Civil y autoridades judiciales completen la investigación.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.