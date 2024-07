Los Jesuitas de Catalunya registran 145 denuncias por abusos sexuales desde 1948

Los Jesuitas de Catalunya han registrado un total de 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde 1948 por parte de 44 agresores –29 religiosos y 15 laicos–, aunque en la mayoría de casos no hay recorrido penal por prescripción del delito o muerte del autor. Las víctimas cuestionan la fiabilidad de los informes y consideran que la cifra real es más elevada.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Barcelona para presentar un informe sobre violencia sexual en la institución, que ha contado con la colaboración del bufete de abogados RocaJunyent, el delegado y portavoz de la orden religiosa en Catalunya, Pau Vidal, ha hecho público el nombre completo de los 14 agresores sexuales.

"Reconocemos que la situación falló y no protegimos a los menores, no escuchamos a las víctimas, los mecanismos no existían, y si existían, no actuaron", ha lamentado Vidal, quien ha asegurado que llevarán ante la Fiscalía los seis casos contabilizados que, según ellos, todavía no han prescrito. Del total de 145 casos por violencia sexual que los Jesuitas tienen contabilizados, 91 cuentan con algún dato que les permite tener información sobre quiénes son las víctimas, mientras que en el resto se trata de denuncias anónimas.

Sobre los casos anónimos, los sacerdotes han detallado que se trata de personas que han dado a conocer su testimonio en los medios de comunicación sin identificarse o mediante comunicaciones que le han llegado a la compañía a través de los canales abiertos, pero en los que se desveló su identidad. Además, han dado a conocer el nombre completo de 14 jesuitas, condenados o con indicios claros de agresión sexual a menores: Albert Tarés, Lluís To, Amando Ardid, Antonio Moré, Pere Sala, Robert Pasqual, Francesc Peris, Antoni Roigé, Francesc Roma, José Soler, Emilio Benedetti, José Boter, José Climent y Eudald García.

"¿Por qué estos 14? Porque son agresiones en las que ha habido algún caso judicial, ordinario o canónico, y son casos de los que tenemos suficientes evidencias de que podría haber más víctimas", ha manifestado Vidal. El delegado de la compañía ha añadido que también han hecho públicos los nombres completos porque algunas víctimas les han comunicado que hasta que no oyeron el nombre de su agresor públicamente "no pudieron dar el paso adelante".

De los 14 nombres, los que acumulan más casos son Lluís To (25), Francesc Peris (22), Emilio Benedetti (14), José Climent (8) y Francesc Roma (7). Vidal ha detallado que, en los casos en que sea posible, la orden religiosa se personará como acusación en los procesos penales, con la voluntad de acompañar y dar apoyo a las víctimas de abusos sexuales.

"Si ya no tiene procedimiento penal, se abrirá un proceso canónico, uno según las leyes de la Iglesia, que nunca sustituye a la justicia penal, pero cuando ésta ya no puede actuar, eclesiásticamente todavía podemos hacer alguna cosa", ha añadido. En cuanto al lugar donde se produjeron los abusos, la mayoría se desarrollaron en los colegios de Casp y Sant Ignasi, aunque también en otros centros de la compañía y en el entorno de la orden religiosa, pero fuera de los centros educativos.

Los Jesuitas actúan "de cara a la galería"

La compañía también se ha comprometido a retirar todos los reconocimientos y homenajes a los agresores sexuales de menores en el seno de la institución. Antes de que comenzara la rueda de prensa, víctimas de abusos sexuales en el ámbito de los Jesuitas se han presentado en la puerta con la intención de asistir a la convocatoria, aunque desde la organización les han impedido la entrada al alegar que era únicamente para periodistas.

Los afectados han criticado que los Jesuitas hayan desarrollado un informe sin contar con ellos, y les han acusado de pedir perdón solo "de cara a la galería". Además, han repartido octavillas en la puerta para dar a conocer sus reivindicaciones, en las que aseguran que los casos "no son aislados" y que la Compañía "tiene una responsabilidad adicional y el deber de colaborar con las víctimas".

Las víctimas de agresión sexual en el seno de los Jesuitas catalanes han puesto en duda este jueves la fiabilidad del informe sobre los abusos sexuales impulsado por la propia orden religiosa y han destacado que lo elaboró una empresa privada. En declaraciones a la prensa, las víctimas presentes han manifestado que se han sentido excluidas del desarrollo del estudio.

La víctima de abusos Laura Calzada ha pedido a la institución que actúe con "humildad" y sin "teatros", a la vez que ha puesto en duda la fiabilidad del informe, puesto que "han tenido que pagar a una empresa privada" para elaborarlo. "Con el perdón no basta", ha manifestado la mujer ante la prensa, que también ha afirmado que los Jesuitas solo actúan "de cara a la galería". La orden religiosa ha emplazado a las víctimas a un encuentro en los próximos días, según han confirmado en la rueda de prensa.