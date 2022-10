Un juez permite a Neymar declarar este martes como acusado y volver a París para "no perjudicarle"

El delantero del París Saint Germain Neymar da Silva declarará finalmente este martes ante la Audiencia de Barcelona, que juzga al futbolista, a sus padres y los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, por presuntas irregularidades en el traspaso del internacional brasileño al club azulgrana en 2013.



Se trata de una citación a medida que el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, José Manuel del Amo, ha justificado de forma un tanto sorprendente: "Neymar es, de entre los acusados, el que tiene mayores compromisos, y no quiero perjudicarle, aunque sea jugador del PSG".

La declaración de Neymar estaba prevista, como la del resto de los acusados, para los días 21 y 28 de octubre, pero finalmente el exjugador azulgrana lo hará mañana a primera hora, antes de regresar a París. El que fuera delantero del FC Barcelona podrá, de este modo, entrenarse con normalidad durante las próximas semanas y disputar los dos siguientes encuentros con su club.

"Sé que estamos en plena Ligue 1 y en plena Champions, me he mirado el calendario de las ligas y sé cuándo hay partidos, trataremos de buscar la mejor solución y la más factible", ha detallado Del Amo, que no ha dudado en bromear incluso refiriéndose al último encuentro del futbolista: "Yo ya estaba en la cama cuando Neymar marcaba un gol. Lo escuché por la radio".

El magistrado ya había dispensado a Neymar y a sus padres de permanecer en la sala de vistas en esta primera jornada del juicio, donde se están dilucidando fundamentalmente cuestiones previas. En este caso, para que el futbolista pudiera echarse una siesta tras disputar este domingo el citado partido ante el Olympique de Marsella.

El caso es que el tribunal acordó que todos los acusados puedan ausentarse durante las testificales y comparecer, en principio, el día que tengan que declarar. La cuestión planteada por la defensa de Neymar de renunciar a la última palabra para no tener que comparecer también el último día de juicio aún está pendiente de resolución.

En el juicio oral del denominado caso Neymar 20, el Ministerio Fiscal solicita 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa para Rosell por los delitos de corrupción en los negocios y estafa en el fichaje del internacional brasileño, para el que pide 2 años de cárcel y otros 10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios.

En cambio, exonera a Bartomeu, vicepresidente cuando ocurrieron los hechos, al entender que pese a firmar los contratos presuntamente fraudulentos para fichar al delantero del Santos entre 2011 y 2013 no formó parte activa de las negociaciones.

Además de Neymar, Rosell y Bartomeu están acusados el padre y la madre del jugador, para quienes la fiscalía pide 2 años y 1 año, respectivamente, de prisión por sendos delitos de corrupción en los negocios, y el exdirigente del Santos Odilio Rodrígues, para el que pide tres años de cárcel por el delito de estafa.