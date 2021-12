Kevin Strickland sale de la cárcel tras 43 años encerrado por error

Kevin Strickland salió hace nueve días de prisión, tras pasar por error 43 años encerrado por un triple homicidio que no cometió. El exreo va en silla de ruedas y aun no ha conseguido acostumbrarse a la libertad.

El exrecluso, de 62 años, fue liberado después de que un tribunal de Nueva York aceptase la inocencia de Strickland. Su excarcelación estaba prevista para el tres de agosto pero se aplazó, por lo que el preso no pudo asistir al funeral de su madre, previsto para el día cuatro del mismo mes. Al salir de la cárcel, tras una de las penas erróneas más largas de la historia de Estados Unidos, el primer lugar que visito fue la tumba de su progenitora.



El primer juicio al que se presentó Strickland resultó nulo, pero fue condenado a cadena perpetua en el segundo juicio. Cynthia Douglas, la única superviviente, identificó al exreo como responsable, retractándose posteriormente. Además, dos de los condenados por los crímenes aseguraron que Strickland no estaba involucrado y, aunque no hubo evidencias que le relacionaran con el crimen e incluso tenía coartada, fue a prisión.



Strickland aseguró a El País que llama a su habitación celda y que aún espera a que suene el timbre que le indica que puede ir a desayunar, como ocurría en la prisión en la que ha estado más de cuatro décadas por un error judicial. Afirma que no reconoce su ciudad, Kansas City, donde vivía antes de ser encerrado. "Sé que estoy despierto, pero no dejo de pensar que alguien me va a zarandear y decirme que no, que estoy soñando, que me han tomado el pelo, que sigo en prisión", afirma.

El caso llama la atención porque ahora el hombre se ha convertido en millonario tras una recaudación de fondos que suma 1,6 millones de dólares.