El Programa de Cría en Cautividad del Lince Ibérico Lynx ex situ ha registrado en el centro El Acebuche, ubicado en el Espacio Natural de Doñana (Huelva), el nacimiento de ocho cachorros en tres partos en menos de una semana.

La técnica para determinar si una hembra está gestante o no, ha sido desarrollada por el personal del Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Reasearch de Berlín, teniendo en cuenta los niveles de prostaglandina en las heces que se recogen para la realización del diagnóstico de gestación.

La hembra Nota ha dado a luz a tres cachorros este mismo lunes, mientras que este domingo nacían otros tres cachorros de la hembra Nársil, que se suman a los dos de Gitanilla, que dio a luz el pasado día 26. En concreto, el de Gitanilla fue el primer parto de la temporada en el centro de cría de El Acebuche, que, aunque en un primer momento parecía que podrían ser tres los cachorros, finalmente fueron solo dos.

Como indicaron desde el programa el pasado viernes a lo largo de dicha semana se procedió a realizar el test de gestación a dos hembras del centro, siendo positivo en ambos casos. Se trataba de las hembras 'Nota' y 'Nársil', las cuales han dado a luz en días consecutivos. El Programa del Lince Ibérico Lynx ex situ explicaba en su Facebook que Nota tuvo un parto prematuro, a los 61 días de gestación, siendo lo normal que el parto tenga lugar entre los 63 y 66 días de gestación. Pero los cuidadores ya no ven ningún peligro, explicando que "hasta el momento se les ve muy activos y Nota los está atendiendo perfectamente".

Desde el centro de cría han mostrado todos los partos en sus redes sociales, celebrando este acontecimiento. Sin olvidar que este centro en 2017 se vio afectado por un incendio en Doñana, que fue la consecuencia de que muchos ejemplares de lince se escapasen del centro huyendo de las llamas.