La llegada a Extremadura de la borrasca Efraín deja fuertes inundaciones

La Junta de Extremadura ha decretado el nivel 1 de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) con motivo de las fuertes lluvias que asolan la región desde la llegada este martes de la borrasca Efraín.

Múltiples pueblos de Cáceres y Badajoz están siendo desalojados debido al fuerte crecimiento del caudal de los ríos de la región que está dejando grandes inundaciones.



En el municipio pacense de La Roca de la Sierra, diez personas han sido rescatadas por el desbordamiento del arroyo Rivera de la Troya. Además, se han desalojado múltiples viviendas como medida preventiva, después de que el agua alcanzara la puerta del Ayuntamiento. Por el momento no se ha notificado ningún herido.

En el municipio vecino de Puebla de Obando, a ocho kilómetros de distancia, el agua también ha entrado en algunas casas de las zonas más bajas, donde los servicios municipales están trabajando para ayudar a los vecinos.

Uno de los pueblos más afectados por las inundaciones es el de Zarza de Granadilla, en Cáceres, al que actualmente solo se puede acceder por un único camino, ya que el resto de entradas al municipio están bloqueadas. A pesar de que buena parte de los 1.800 habitantes de la localidad han sido evacuados, por ahora no se han contabilizado daños personales.

"No sabemos de dónde sale tanta agua", ha declarado el alcalde la localidad, Jesús Puertas. Según afirma, los desagües del municipio no han dado abasto y los arroyos de la zona no han podido evacuar el agua, con lo que han terminado uniéndose unos con otros.

Las carreteras de la región cortadas

Por otra parte, las fuertes lluvias también han supuesto el corte de múltiples carreteras de la comunidad, entre las que destaca la N-523, que conecta Cáceres con Badajoz.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido un total de 484 llamadas desde la medianoche de este martes. En cuanto a incidentes, se han registrado un total de 95, de los cuales, 29 han sido relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, según ha detallado el Gobierno regional.

La directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior, Nieves Villar, ha manifestado que se espera "bastante lluvia" hasta la mitad de la tarde y que se ha pasado de una situación de "relativa calma" a pesar de la intensa lluvia, a otra con numerosos incidentes.