El mayor deseo cuando juegas a la Lotería de Navidad es que te toque el Gordo, valorado cada décimo en 400.000 euros. Todo el mundo piensa qué haría con ese dinero: pagar la hipoteca, ir de viaje, crear tu empresa... Si eres uno de los premiados, aunque no necesariamente con el primer premio, deberás de pensar qué hacer con el premio.

Aunque teniendo esa cantidad de dinero en la cuenta del banco es difícil pensar de una manera racional, hay que intentar pensar en el futuro. Por eso, el primer consejo es no malgastar tu dinero. No tomes decisiones de manera precipitada y sin pensar. Date un tiempo para decidir qué vas a hacer con el dinero.

En segundo lugar, pese a que la suerte ha estado de tu lado y la alegría te absorbe, debes de minimizar tu entusiasmo y no contar a todo el mundo que has resultado ganador de la lotería. Esto podría hacer que personas interesadas en tu nueva fortuna lleguen a tu vida solo por ello.

Otra de las cosas que no debes hacer es invertirlo sin pensar. Si no tienes claro qué hacer, no inviertas en algo que no conoces. Lo mejor es no jugársela y si decides invertir, debes estar bien asesorado para tomar las mejores decisiones para tu economía.

Sobre todo, recuerda proteger el décimo. Con la alegría igual lo sacas para mostrarlo, pero esto puede provocar que lo pierdas. Es por ello, que lo mejor es guardarlo en un lugar seguro hasta que vayas a cobrarlo.

Por último, recuerda que el dinero no dura eternamente. A los 400.000 euros debes restarle lo que se queda Hacienda, por lo que el bote desciende hasta los 328.000 euros. Aunque sigue siendo una gran cantidad de dinero, entre cubrir los agujeros y vivir no te durará siempre. Este cantidad no te va a eximir de continuar trabajando, por lo que aunque seas premiado hay que tener conciencia de lo que esto supone.