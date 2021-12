No se recuerda una Navidad sin los icónicos y emotivos anuncios de la Lotería. Las campañas publicitarias de este sorteo han marcado las conversaciones de las cenas entre familiares y amigos en las fechas cercanas al evento. El Sorteo Extraordinario de Navidad, también conocido como Lotería de Navidad, comenzó en diciembre de 1812, aunque el primer anuncio no llegó a las televisiones españolas hasta 1956.



Desde ese año, miles de españoles hemos aprovechado el anuncio de la Lotería para imaginar qué haríamos en caso de ganar el premio. Y esta 'tradición' ha continuado año tras año desde entonces, pasando de una generación a otra, desde el blanco y negro, hasta los anuncios en los teléfonos móviles, pero sin perder ni una pizca de su magia.

El Calvo de la Lotería

A finales de siglo pasado nació uno de los clásicos en los anuncios del premio: el Calvo de la Lotería, que se mantuvo cada navidad hasta 2005. Clive Arriadle fue el protagonista de la publicidad festiva durante ocho años seguidos. Arriadle incluso llegó a firmar un acuerdo de exclusividad con ONLAE que le impedía participar en cualquier otro proyecto audiovisual.

"Pon tus sueños a jugar": un 'meme' navideño

Los anuncios de la Lotería de Navidad suelen ser emotivos, pero hay uno en concreto que ha causado más carcajadas que lágrimas. La canción que acompaña al vídeo está interpretada por algunas de las voces más conocidas de España: Marta Sánchez, David Bustamante, Montserrat Caballé, Niña Pastori y Raphael. El anuncio, narrado por Pablo Berger, el director de cine, fue uno de los más comentados en redes debido a las expresiones faciales de Caballé y Raphael al final del vídeo.

"Con más ganas que nunca de repartir suerte"

El año 2020 se vio marcado por la pandemia y las restricciones, que afectaron también a las fiestas de Navidad. En un momento de cansancio social, la lotería fue uno de los pocos momentos de ilusión del año. Por esto, el anuncio del premio utilizó un tema alentador: "Con más que nunca las ganas de repartir suerte". La historia de la tradición de comprar lotería, las cartas (que muchos han cambiado por mensajes de texto) y sobre todo la familia marcan el vídeo del año de la pandemia.

“22 otra vez”, el emotivo día de la marmota

Homenajeando la película dirigida por Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray, Atrapado en el tiempo, el anuncio imaginaba a un hombre —Luis Bermejo— que no podía cobrar su premio, porque vivía en bucle eterno. Al final, el protagonista se da cuenta de que pequeños detalles como sujetar la puerta del ascensor o compartir un décimo son muy importantes, no solo para acabar con un bucle temporal, si no para acabar el día con una sonrisa.

La solidaridad y la generosidad marcan el 2021

En un año de ilusiones y desilusiones, risas y lágrimas, y sobre todo esperanza, el anuncio de la Lotería refleja como la gente gana si se une. La solidaridad y la generosidad marcan tanto el 2021, como el anuncio del Sorteo. Un pueblo decide comenzar a regalarse décimos, y finalmente ganan todos.