La Comunidad de Madrid recula con el dispositivo que montó en el estadio Wanda Metropolitano para inmunizar a trabajadores esenciales menores de 55 años. Los equipos del SUMMA 112 han recibido un mensaje de Recursos Humanos que les indica que a partir del próximo lunes 8 de marzo volverán a la sede central del SUMMA. Este sábado 6 de marzo sí se vacunará en el Wanda, pero será el último día que se inmuniza en el estadio hasta que el dispositivo se vuelva a "activar". El domingo tampoco se utilizará para la vacunación por la celebración del derbi.

Fuentes de la Consejería de Sanidad confirman a Público que se paraliza la inmunización en el estadio: "El domingo estaba pactado que no se iba a vacunar porque hay partido. Se volverá a activar en cuanto nos entren nuevas vacunas. Hasta ese momento vamos a concentrar la vacunación en el Zendal". En un principio esperan que se vuelva a activar la "semana que viene" aunque no confirman ninguna previsión más concreta. "Cuando nos lleguen", se limitan a decir las fuentes consultadas.

Desde el SUMMA 112 aseguran que ya estaba previsto que no se vacunara este domingo por el derbi ya que es un "partido de alto riesgo". También explican que se está reorganizando la vacunación. Las fuentes consultadas afirman que no hay ningún problema con los equipos de vacunación ni con el dispositivo. Según explican, hay 16 equipos preparados para vacunar a 16 personas a la vez con el objetivo de administrar entre 3.000 y 4.000 dosis diarias. Sin embargo, no se ha alcanzado este número todos los días.

Trabajadores del SUMMA 112 explicaron a Público esta semana que había poco trabajo en el Wanda porque han montado un dispositivo perfectamente preparado para una "vacunación masiva". El problema es que no se está en ese punto: ni hay suficientes vacunas ni listados organizados. Pese a este cambio de última hora que ha descolocado a varios trabajadores, desde el sindicato Summat quieren destacar que los sanitarios están "de la ceca a la Meca" y que el esfuerzo debería ser reconocido por la administración.

"Se realiza por el bien de la población porque es lo que importa. Desde que empezó la pandemia hemos sido movilizado desde el Ifema hasta el Zendal o el Wanda", recuerda la vicepresidenta del Summat, Rosa López.

La vacunación en el Wanda comenzó el pasado 25 de febrero. Allí se inmuniza a trabajadores esenciales como policías, bomberos o profesores. Se administra la vacuna de AstraZeneca que es para menores de 55 años.

Atención Primaria rechazó desde un principio que se utilizaran estos espacios para inocular las vacunas contra la covid-19. "Las actividades de promoción y prevención son una de las funciones principales de la Atención Primaria, por lo tanto, los espacios idóneos para este proceso de vacunación son los centros de salud", expresó la Plataforma de Centros de Salud de Madrid en un comunicado para mostrar su malestar con el plan que previó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo mismo opina Alda Recas, portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería, sobre la suspensión de la vacunación en el Wanda: "Esto muestra la desorganización de la Comunidad de Madrid. Estos macroespacios son innecesarios y más cuando no hay vacunas suficiente. Los recursos humanos se necesitan en otros sitios".