"Maricas de mierda / están hablando falso": el rap que cantaban los presuntos asesinos de Samuel

Dando duro, dando duro

Que tú te vas para el suelo

Dando duro, dando duro

Corazón de guerrero, con más rabia que un toro

Pocos meses antes del linchamiento de Samuel Luiz en 2021, los jóvenes acusados de asesinarlo y uno de los menores ya condenados por el caso grabaron un videoclip casero con un tema de rap cantado por éste ultimo. Su estética agresiva de malotes callejeros, machirulos y desafiantes, y sobre todo la letra, malsonante y arrebatada y por momentos violenta, y que se intercala entre los párrafos de esta crónica, recuerda tanto las circunstancias del caso que es imposible no relacionarlas con él.

Dando duro desde los 14 años

Otros chupan pollas, yo soy como el añejo

Escalando vallas, abriéndome paso

Mira que si te cojo te espabilo fijo

En el video, que este jueves se visionó en la sala de vistas donde se sigue el juicio, aparecen cuatro de los acusados –Diego Montaña, Kaio Amaral Silva, Alejandro Míguez y Alejandro Silva, alias Yumba– con otros dos chavales, en una zona agreste de un parque donde solían encontrarse, armados con navajas, palos y un machete, descorchando una botella de espumoso, bailando hip hop y coreando el citado texto sobre una sencilla base rítmca.

Móvil incautado

La Policía lo incorporó en su día a la instrucción tras encontrar, y transcribir luego la pieza, en el móvil que incautó a uno de los adultos detenidos. La jueza ha decidido que no se difunda con el resto de pruebas porque en él aparece a rostro descubierto ese joven que entonces no superaba la mayoría de edad.

Ya menores por la calle con sus hijos

Yo no doy consejos que pa' eso ya están otros

Yo estoy dando duro reventando el bombo

Escapando del juzgado hasta el 9 de agosto

De espaldas, la fiscal del juicio por la muerte de Samuel, llegando a la Audiencia Provincial de A Coruña. — J. O.

Aunque los investigadores no han podido establecer exactamente cuándo se grabó el videoclip, sí sabe que estaba en el móvil de Kaio Amaral, junto a otras dos versiones con la misma canción, desde el 23 de abril. Así que probablemente se grabó ese mismo día o el anterior, es decir tan sólo unas diez semanas antes de los hechos.

A Samuel lo mataron el 3 de julio, a patadas, puñetazos y botellazos entre insultos homófobos, según han descrito varios testigos presenciales y una de las acusadas, Catherine Silva, la quinta que se sienta en el banquillo y que ya ha declarado ante el jurado.

Buscando pasta, moviendo costo

Maricas de mierda, están hablando falso

Yo camino recto bebiendo alpiste

Tú, saco de mierda, estás dando los nombres

Una pandilla violenta

El vídeo no prueba que los cinco inculpados cometieran los delitos de los que se les acusa –asesinato con ensañamiento y alevosía, agravado por homofobia en los casos de Diego Montaña y Cartherine Silva, y robo con violencia en el de Kaio Amaral por apoderarse del móvil de Samuel –. Pero sí sirve a la Fiscalía y a las acusaciones particular y popular para sustentar la tesis de que se trataba de una pandilla violenta, cuyos integrantes salían a la calle portando armas blancas, como mínimo en esa ocasión, y relacionada y acostumbrada a las drogas y el alcohol.

Como te pille se te va a acabar la suerte

Pa' tocar los huevos ven aquí delante

En un BMW, el motor al corte

Tirando por la ventana piedras a la gente

En el centro, arriba, Kaio Amaral, acusado del asesinato de Samuel Luiz, entre su abogado (derecha), José Ramón Sierra, y el de Catherine Silva, Luciano Prado, en la vista de este miércoles. Debajo, el abogado de la acusación popular, Mario Pozzo-Citro, y la de la acusación particular, Esther Martínez. — Cabalar / EFE

En la sesión de ayer se visionó también, en su integridad y por partes, el vídeo de la agresión grabado por las cámaras de la Policía Local, gracias al cual los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía pudieron reconocer a los cinco acusados como integrantes de la manada que acabó con la vida de Samuel, y concluir cómo habría participado cada uno de ellos en el linchamiento: Diego Montaña, iniciándolo y golpeando salvajemente a Samuel en los tres puntos en los que fue agredido; mientras su entonces novia, Catherine, impedía primero que una amiga de la víctima lo socorriera y guardaba luego su cazadora y la de Yumba para que pudieran seguir apaleándolo.

Éste último habría intentado estrangular a Samuel en el sitio donde empezó la paliza y luego la habría emprendido a puñetazos con él en otro de los núcleos de la agresión, en los que también habría estado Alejandro Míguez hasta enfrentarse con los dos ciudadanos senegaleses, Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye, que intentaron auxiliar a la víctima, impidiendo así que pudieran evitarle los golpes que el resto de la manada le seguía asestando. La Policía también reconoce a Kaio como la persona que cubre a la carrera la distancia que le separaba del grupo para unirse y patear a Samuel.

Tú muy tolerante, mejor que no me sueltes

Que soy yo quien da golpes en la tierra norte

Vente cuando quieras que te quito el uniforme

Puto tonto te vamos a dar fuerte

Identificados sin género de duda

Los dos policías que testificaron el jueves –el secretario de la instrucción y el que analizó las imágenes grabadas en el pub Andén, donde parte de la pandilla se reunió antes de la agresión y donde también estaban Samuel y su amiga– explicaron que identificaban sin género alguno de duda a la víctima y a su acompañante y a los acusados y a los suyos en la grabación de la cámara de tráfico municipal. Por su vestimenta, su peinado, su complexión y sus características físicas, que previamente habían comparado con el vídeo del pub.

A lo largo de casi seis horas de testimonio, los oficiales expusieron, a preguntas de la Fiscalía, cómo la ubicación de cada uno de los acusados durante el tiempo que duraron los hechos, así como las acciones concretas que les atribuyen, coincidían además con las pruebas testificales obtenidas durante sus interrogatorios y los del resto de testigos en la instrucción del caso, así como con el video de otro comercio ubicado frente al lugar en el que Samuel se desplomó ensangrentado y herido de muerte.

Entre delincuentes, butroneros y mangantes

Hoy ya digitales no hay problema con mi gente

Te pongo lubricante para que mi hermano reviente

Durmiendo en portales con brechas en la frente

Salida del pub Andén, en A Coruña, junto al paseo marítimo en la zona donde se inició el linchamiento de Samuel Luiz. — J. O.

Ese completo y cotejado relato de los responsables de la investigación, minutado hasta el detalle y que se ofrece en el despiece que acompaña a este texto, cuestiona buena parte de los argumentos exculpatorios de las defensas, que sitúan a sus clientes lejos de los puntos en los que se fueron produciendo los sucesivos ataques a Samuel, y cuyas acciones siguieron intentando suavizar ante el jurado para mermar la contundencia de la narrativa de la acusación.

19 años en el departamento de homicidios

Cada intento, sin embargo, fue desarmado por los dos policías, especialmente por el secretario de la instrucción, con 19 años de experiencia en el departamento de homicidios y quien incluso corrigió los términos que empleaban los abogados: "¿Me puede decir en qué segundo se inició el forcejeo?", le preguntó uno de ellos. "No, forcejeo no. Agresión. Agresión. Fue una agresión", le respondió.

Los defensores hicieron lo imposible durante toda la sesión para descubrir fisuras en la declaración de los agentes, intentando que la calidad de los videos sirviera a favor de sus clientes como elemento exculpatorio, y atosigando a los oficiales con preguntas que parecían más destinadas a desacreditar su trabajo que a obtener una respuesta de su interés: "¿Me puede decir el segundo exacto de la grabación en el que dice ver a mi defendido dar esa patada de la que habla? ¿Y el segundo exacto en el que arma la pierna? ¿En qué fotograma en concreto dice que la suelta? ¿Está seguro de que la patada impacta sobre el cuerpo de Samuel? ¿Cómo sabe que le da a él y no al aire o a la farola?".

De hecho, la jueza tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar que los abogados de los presuntos asesinos interrumpieran con sus repreguntas las respuestas pausadas y pormenorizadas que fueron dando los agentes: "No intente atropellarlo para que no conteste". "Deje que el testigo se explique". "Letrado, no pregunte a esa velocidad, ni siquiera se le entiende". Una de esas veces, el togado interpelado se justificó diciendo que lo hacía por apurar dado que habían transcurrido cinco horas de vista y el jurado debía estar cansado. "Seguro que lo que no le gusta al jurado es ese interrogatorio atropellado que interrumpe al testigo", le respondió la magistrada.

Y tú, ¿qué me vas a contar a mí?

Si en la calle aprendí que el respeto hay que ganarlo

Que uno hable tanto, luego sale corriendo

Manchado de rojo mis manos y mi cuerpo

Dando duro, dando duro