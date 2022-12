La mayoría de los acusados en el macrojuicio por la pelea en la que murió 'Jimmy' reconoce los hechos

Un total de 70 de los 82 ultras del Frente Atlético y el Riazor Blues juzgados por la reyerta que acabó el 30 de noviembre de 2014 con la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, conocido como Jimmy, han reconocido los hechos por los que le acusa la Fiscalía, sin llegar a un acuerdo en las penas. Estos 70 acusados se han acogido a su derecho a no declarar a pesar de que el acuerdo lleva implícito un reconocimiento de los hechos. Otros 11 han negado haber participado en la pelea y uno no ha comparecido.



Ocho años después de que ocurrieran los hechos, el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid ha comenzado este jueves el juicio. No se juzga la muerte del seguidor del Deportivo de La Coruña, sino la pelea en sí que es la pieza principal del caso y diferente a la que se siguió por la muerte del hincha del Deportivo. Ésta está pendiente de que la Audiencia de Madrid decida si la archiva definitivamente, una vez que la jueza no procesó a nadie por la muerte.

A su llegada al tribunal, a mayoría de los encausados se han cubierto el rostro con mascarillas, capuchas y gafas para evitar ser captados por las cámaras.

En el caso de la riña hay 82 procesados para los que la Fiscalía pide entre nueve meses y dos años y medio de cárcel, y que, para garantizar la seguridad, se ha determinado que puedan declarar desde siete sedes judiciales diferentes: A Coruña, Gijón, Valencia, Alcalá de Henares (Madrid), Huelva, Cuenca y Madrid capital.

La mayoría de los procesados, en concreto 70, ha reconocido los hechos relatados por la Fiscalía, pero sin llegar a un acuerdo sobre las penas, de manera que no hay una conformidad como tal con el Ministerio Público, según ha precisado el fiscal al acabar la sesión, en contra de lo explicado inicialmente por fuentes jurídicas.

Estos setenta procesados se han acogido a continuación a su derecho a no declarar, mientras que otros once sí lo ha hecho para asegurar, brevemente, que no participaron en la trifulca.

Únicamente han contestado preguntas de su letrado, dejando claro que no participaron en ninguna reyerta ni huyeron de la Policía, y en algunos casos que no se reconocen en las fotos en las que les identificó la Policía.

Además, hay un procesado que no ha comparecido y que el juez ha instado a que sea localizado.

La Fiscalía pedía nueve meses de prisión para todos ellos por un delito de riña tumultuaria con la agravante de discriminación ideológica. Además, a cinco de ellos les aplica la agravante de reincidencia y eleva la petición a un año de prisión.

Para dos acusados pedía otro año de prisión por un delito de atentado y otros diez meses por delito de lesiones. Reclama también otros dieciocho meses de prisión para cuatro de ellos por un delito de tenencia ilícita de armas.

Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que ejerce la acusación popular, pide entre uno a tres años y medio de cárcel, si bien precisa que las penas por algunos delitos podrían ser sustituidas por multas que oscilan entre los 72.000 y 117.000 euros.