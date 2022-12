Todo el Mediterráneo desde Barcelona sí lo ves con Costa Cruceros

El Mediterráneo es muy especial porque lo tiene todo. Está lleno de vida y de sol, de pueblos blancos o de colores construidos sobre rocas y playas de arena fina. Resuma cultura, arte y legados de civilizaciones ancestrales, y se palpa en los pueblos, en los mercados, en las tradiciones centenarias o en ricas recetas.



El patrimonio y la riqueza del Mediterráneo está presente en las cúpulas de Florencia, en los canales de Venecia, en la acrópolis de Atenas, en la Mezquita Azul de Estambul o en la arquitectura de Barcelona. Sus orillas están repletas de sorprendentes contrastes, donde merece la pena detenerse para explorar sin prisas.



Así es el Mediterráneo y así es la propuesta de Costa Cruceros para descubrirlo en cruceros desde Barcelona, con numerosos itinerarios para explorar tus destinos por el Mare Nostrum o atravesarlo rumbo a Lanzarote y Tenerife. Sin correr y sin sorpresas, con las excursiones más largas y con un ‘todo incluido’ de verdad.



Excursiones largas y sin prisas

Un crucero no ha de deparar un maratón en cada puerto, es para disfrutarlo con calma. Hay personas que piensan que apostar por un crucero no cumple las expectativas en las excursiones y demasiadas veces tienen razón, pero quizás porque nunca han viajado con Costa.



Costa Cruceros huye de las paradas rápidas y extenuantes y ha renovado su apuesta por excursiones aún más largas y paradas nocturnas, para poder disponer de tiempo de verdad y disfrutar de las playas de Santorini o Ibiza, de los pueblos, de sus gentes; e ir de compras, contemplar paisajes o simplemente pasear tranquilamente por sitios formidables.



Excursiones únicas y emocionantes, pensadas para todas las edades y gustos, en tu propio idioma, y con toda la seguridad, para capturar la verdadera esencia de cada destino. Basta con decidir qué quieres explorar.



Experiencias únicas para explorar y vivir aventuras

Cuando hablamos de las excursiones en Costa Cruceros, no nos referimos a simples visitas, sino a verdaderas exploraciones a través de las cuales se pueden vivir aventuras increíbles, ya que son siempre una inolvidable experiencia por muchos motivos. Las excursiones están animadas exclusivamente por personas o comunidades locales, para vivir el destino como si fueras de allí y empaparte de la forma de vida de cada lugar y de su cultura. Van más allá de las clásicas rutas turísticas para descubrir sitios insólitos y aspectos especiales de un lugar o profundizar en sus joyas más escondidas.



Pero además son las experiencias más largas de la historia, puesto que podrás dedicar días enteros a descubrir, sentir y saborear las peculiaridades de cada destino a demanda. Podrás hacer un viaje en kayak a un lugar de ensueño en el Mediterráneo, disfrutar de experiencias culinarias para chuparse los dedos e incluso ser el huésped de una familia local. Costa cruceros dispone de excursiones a la medida de todos los viajeros.



‘Todo incluido’ de verdad

Costa Cruceros.

Quizás porque nunca has viajado con Costa piensas que las excursiones son cortas, pero también que tendrás muchos desembolsos extras, pero puedes estar tranquilo y dejar tus dudas en casa, porque con Costa Cruceros nos convertimos en exploradores, no en meros fotógrafos de souvenirs. Podrás explorar lugares insólitos y convertir en aventuras las excursiones más largas de la historia.



Mientras tanto, no pagues, porque en Costa Cruceros en el ‘todo incluido’ realmente está todo incluido. Desde un fabuloso desayuno para despertar con energías a un almuerzo donde se puede elegir entre muchas opciones para todos los paladares, cena en la que todas las noches puedes probar un menú de cinco platos, uno de ellos incluso firmado por un chef de renombre mundial.

Pero tampoco escatimes con las bebidas, ya que no pagarás por el café, por los cócteles, por una copa de vino o por una cerveza. Todo está incluido en el paquete de bebidas "Mydrinks". Y es que con Costa Cruceros ni "a bordo se paga todo" ni "las excursiones en tierra son cortas y aburridas". Todo ello con cruceros baratos para todos los bolsillos.



Elige y explora

Desde Barcelona, tu aventura comienza cada día en un nuevo lugar. Puedes escoger diferentes destinos y visitar lo que realmente te apetezca.



Grecia es una tierra pintoresca, con un patrimonio arqueológico inestimable y paisajes difíciles de olvidar. Con atractivos como la Acrópolis de Atenas, las ruinas minoicas en Creta, la próspera Miconos y las playas del idílico enclave de Corfú.



Italia necesita pocas presentaciones y, al tiempo, siempre sorprende. Qué decir de Roma, de Florencia, de Venecia y de Pisa, más allá de que lo mejor es empaparse de ellas en sus calles y multitud de lugares de interés. Pero también en otros menos populosos como el Salento, las Cinque Terre, el irrepetible Portofino, la costa de Amalfi o el cristalino mar de Cerdeña.



Croacia enamora por las costas fragmentadas, divididas en mil islotes, que dominan las tranquilas aguas del Adriático, con Split y Dubrovnik esperándote. Croacia es historia, preciosos parques, bahías escondidas y playas.

Francia presume de una ciudad llena de luz como Marsella, que ofrece un panorama artístico y gastronómico de los más fascinantes del mundo. Sus quesos, dulces, vino, jabones y especias hacen especial este destino.





Costa Cruceros propone diferentes destinos por el Mediterráneo con salida desde Barcelona y en todos ellos pone atención especial a la sostenibilidad y cuida del medio ambiente, sobre todo del mar, que es su medio.