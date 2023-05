Los mejores perfumes unisex que están arransando

La fragancia que lleves puede definir tu personalidad o primera impresión en eventos sociales relacionados con el trabajo, familia o amigos. A pesar de que en el amplio y cada vez más cotizado mundo de los aromas se acostumbra a generar una división marcada entre aquellos destinados a hombres y los hechos para mujer, hay otra opción que en muchas ocasiones pasa desapercibida, pero que, sin embargo, constituye una alternativa cada vez más en auge: los perfumes unisex.



¿Por qué elegir un perfume unisex?

Los perfumes unisex son fragancias diseñadas para ser utilizadas tanto por hombres como por mujeres, y se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Para entender mejor sobre los mejores perfumes unisex, debes tener en cuenta que a diferencia de las colonias tradicionales que se distinguen por sus notas florales o frutales, en el caso de las mujeres, y notas amaderadas o especiadas, destinadas a hombres, los mejores perfumes unisex se caracterizan por una combinación más equilibrada y neutra. Este tipo de fragancias suelen tener aromas frescos y ligeros, más sutiles y suaves que los perfumes exclusivamente masculinos o femeninos, que en ocasiones resultan demasiado abrumadores.



Otra de las ventajas, además de su olor discreto, es su versatilidad para el día y la noche, pudiendo usarse tanto en una reunión informal con amigos como para eventos elegantes. Estas características los convierten en una excelente opción de regalo que busca romper con los roles de género tradicionalmente impuestos en este sector, explorando diferentes y originales aromas que pueden ser usados en pareja o entre amigos. En este sentido, nos encontramos ante una muy buena posibilidad de ahorro, ya que, además de poder compartirlos con un mayor número de personas, cuentan con una alta durabilidad e intensidad, debido a notas olfativas que dan lugar a fragancias más perdurables en la piel.



Por otro lado, los perfumes unisex suelen estar compuestos por ingredientes más naturales y menos químicos, aptos para personas con piel sensible o alérgica. Por todo esto y, si todavía no has probado un perfume unisex, te animamos a que lo pruebes y veas por ti mismo todas las posibilidades que ofrece.



7 perfumes unisex recomendados

En este artículo, te presentamos los 7 mejores perfumes unisex de 2023. Para esta selección, hemos revisado los más populares y mejor valorados del mercado, con información detallada sobre cada uno de ellos, que seguro te resultará de mucha utilidad para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tu personalidad y estilo de vida.



Valjues de 9 Nine.

Valjues es una fragancia bien equilibrada con notas de salida frescas y cítricas de limón, bergamota y menta, seguidas de medias de jazmín, lavanda y especias sobre un fondo amaderado y musgoso. Esta combinación única crea un aroma fresco y vibrante, perfecto para cualquier ocasión, desde reuniones de trabajo hasta citas nocturnas o salidas casuales. A pesar de que esta opción pueda resultar algo costosa para algunos bolsillos, la razón se debe a que Valjues se elabora utilizando solo ingredientes de alta calidad, lo que significa que los consumidores pueden estar seguros de adquirir una fragancia de primera clase.

CK Everyone de Calvin Klein.

CK Everyone es una fragancia fresca y moderna con notas cítricas y especiadas de bergamota, pomelo y pimienta negra, seguido de jengibre, té de jazmín y flor de naranjo sobre un fondo amaderado y almizclado. Esta combinación crea una fragancia fresca, vibrante y moderna, perfecta para cualquier ocasión. Por otro lado, y como sello identificativo, CK Everyone se enorgullece de ser un perfume ecológico y sostenible, lo que significa que está elaborado con ingredientes naturales y veganos, contenidos en un frasco hecho de materiales reciclados.



This is Us! de ZADIG & VOLTAIRE.

This is Us! es una fragancia cálida y acogedora con olor a pomelo y pimienta rosa, notas de castaña, vainilla y leche de almendras y un fondo amaderado y almizclado. Un perfume reconfortante, perfecto para los meses más fríos o para usar en ocasiones relajadas, ideal para consumidores que buscan un perfume unisex de alta calidad a un precio muy cómodo y compatible con distintos presupuestos, colocándolo en lo más alto del ranking por su versatilidad y buena relación calidad-precio. Además, esta fragancia está hecha para mezclar y combinar con otros perfumes de la línea ZADIG & VOLTAIRE, con los que crear una fragancia única y personalizada.

Agua de Loewe.

LOEWE Agua es una fragancia fresca y limpia con olor a limón, bergamota y petitgrain, seguidas de notas medias de lila, jazmín y lirio del valle y un fondo de almizcle y ámbar gris. Se podría definir como una fragancia fresca, limpia y energizante, perfecta para los días cálidos de primavera y verano. LOEWE es una marca española con una larga historia y tradición en el mundo de la moda y la perfumería, lo que le da a su fragancia un toque de autenticidad y prestigio, convirtiéndola además en una excelente opción para los consumidores que buscan un perfume unisex fresco y limpio con ingredientes de alta calidad a un precio muy económico.

L'eau Rêvée D'eliya de Sisley.

Otra buena opción dentro de los mejores perfumes unisex es L'eau Rêvée D'eliya, una fragancia fresca y suave con notas de salida de bergamota, limón y mandarina, medias de jazmín, neroli y peonía y un fondo de almizcle y ámbar. Una fragancia elegante, ideal para cualquier época del año e inspirada en la naturaleza y los sueños, lo que le da un toque poético y romántico que la hace única.



Escentric Molecules - Molecule 01. de Zarkoperfumes.

En lo que originalidad e innovación se refiere, y si buscas una fragancia única y distintiva que no se encuentra en otros perfumes, Escentric Molecules es sin duda alguna una de las ganadoras. Esta singularidad se debe a que la fragancia se adapta a la química corporal del usuario, lo que significa que puede oler diferente en cada persona, convirtiéndola en una excelente opción para aquellos que buscan un aroma que capte su personalidad y se aleje de olores clásicos a menudo frecuentes otras colonias. En este sentido, pocos perfumes pueden catalogarse mejor con el sello de "unisex", ya que debido a que solo contiene una nota, la fragancia es muy versátil y atractiva para ambos géneros. A pesar de que esta fragancia pueda resultar algo costosa, resulta, por otro lado, una opción muy práctica para parejas que quieran compartir perfume, consiguiendo distintos olores en cada uno sin necesidad de comprar dos artículos distintos.

Neroli Portofino de Tom Ford.

Una fragancia exquisita que huye de lo clásico, el Neroli Portofino es fresco y cítrico, con notas muy agradables y compuestas de bergamota, mandarina, neroli, lavanda y ámbar. Un soplo de aire fresco que debido a su alta concentración, característica de la marca Tom Ford, te da una durabilidad que no se encuentra en otros perfumes. Solo necesitarás una pequeña cantidad para oler bien durante todo el día.



Recuerda que la elección de un perfume es muy personal, y lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. Sin embargo, esperamos que estas recomendaciones te sirvan para encontrar el perfume unisex que buscas y enamorarte de estos aromas únicos con los que cada vez más personas se sienten identificados, pues definen su estilo y personalidad mejor de lo que pueden hacer los perfumes clásicos.