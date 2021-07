Un total de 21 provincias estarán este sábado en aviso de nivel amarillo (riesgo) y naranja (riesgo importante) por calor, en una jornada en la que se espera una subida de las temperaturas en buena parte de la Península y en Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 17 de julio.

En concreto, se han decretados avisos en Córdoba, Badajoz, Cáceres y Toledo que podrían alcanzar los 40º C. También en Granada, Ávila, Jaén y Sevilla, ya que las temperaturas podrían llegar a 39º C. Salamanca, Albacete Cuenca y Madrid en aviso por alta temperatura con una previsión de 37º C. Un grado menos se prevé en Valencia, Lugo, Guadalajara, Orense y Zamora (36º C). También se encuentran con aviso Lleida (35º C) y Pontevedra y A Coruña (34ºC).

Según la AEMET, las temperaturas subirán en buena parte de la Península y en Canarias, y de forma notable en el área del Estrecho. Asimismo, se espera que las máximas superen los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular, interior de Galicia, cuenca del bajo Duero, depresiones del nordeste peninsular y Canarias, pudiendo superarse los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Este sábado los cielos estarán poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Solo se esperan algunas nubes bajas matinales en el área del Estrecho, Melilla, norte de Canarias y, pudiendo ir acompañados de bancos de niebla a primeras horas, en zonas dispersas del área cantábrica y del norte de Galicia.

Respecto al viento, se prevé de componente este en el sur del área mediterránea, litoral cantábrico y, con algún intervalo de fuerte, en el litoral norte de Galicia, tendiendo a flojo en el litoral de Alborán. Soplará de componente norte en el este de Castilla y León, valle del Ebro y Menorca. Habrá vientos alisios en Canarias, con intervalos de fuerte, y viento flojo en el resto, arreciando a suroeste moderado en el bajo Guadalquivir.